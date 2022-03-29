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160 شركة تشارك في معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والثروة الحيوانية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 29 مارس 2022, 01:56 صباحا
160 شركة تشارك في معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والثروة الحيوانية
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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افتتح وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد الحويج، الإثنين، معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية رفقة نائب رئيس الوزراء حسين القطراني، بأرض معرض طرابلس الدولي، بمشاركة 160 شركة متخصصة في صناعات المعدات والمستلزمات الزراعية والصناعات الغذائية، ويستمر خلال الفترة 28 – 31 مارس 2022.

وأكد الحويج، خلال الافتتاح، أهمية تنظيم الفعاليات الاقتصادية والتجارية التي تساهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية وإيجاد أسواق خارجية للمنتجات المحلية ذات جودة عالية؛ مما يحقق التنوع الاقتصادي، وتعزيز دور كافة القطاعات في دعم الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في مواجهات الأزمات العالمية والحفاظ على الأمن الغذائي للمواطن.

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حضر الافتتاح وكيل وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ورئيس لجنة إدارة الهيئة العامة للمعارض، ومدير معرض طرابلس الدولي، ورجال الأعمال والبعثات الدبلوماسية لدى ليبيا ولفيف من الخبراء والمهتمين.

على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
على هامش افتتاح معرض ليبيا الدولي الثامن للزراعة والفلاحة والثروة الحيوانية والسمكية. (صفحة وزارة الاقتصاد والتجارة على فيسبوك)
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