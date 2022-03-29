وصول شحنة أدوية لمرضى السكر في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

باشرت العيادة المركزية لمرضى السكر بسرت توزيع شحنة الأدوية التي تسلمتها، وتكفي المريض لأكثر من شهر وهي مقدمة من الإمداد الطبي الوسطى.

وقال مساعد مدير قطاع الصحة بسرت، مدير العيادة المركزية لمرضى السكر د.محمد إدريس اليوم لـ«بوابة الوسط» إن هذه الشحنة مخصصة لمرضى السكر المسجلين بالمنظومة الرئيسية بالعيادة المركزية لقطاع الصحة بسرت، ويتجاوز عددهم سبعة آلاف مريض ومريضة.

- وصول شحنة أدوية مرض السكري للعيادة المركزية في سرت

وأوضح إدريس أن الأدوية الموجودة داخل الصيدلية حاليًا، والتي يجرى توزيعها وفقًا للوصفة الطبية للمريض، هي: «الأنسولين العادي 30/70، الأنسولين العادي N، الأنسولين العادي R، أقلام الأنسولين 30، أقلام الأنسولين هومو مكس25/75، أقلام الأنسولين لانتس، أقلام الأنسولين هومولوق، أقلام الأنسولين نوفوربد، أقراص الداوانين 5 مل، حبوب جلوكوفاج 500، حبوب جلوكوفاج1000، حبوب الأميرال 1/2/3/4، سرنجات الحقن للأنسولين، النيدل الخاص بقلم الأنسولين».