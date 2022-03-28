المشري ومرشحون للانتخابات الرئاسية يؤكدون ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن، بحسب المكتب الإعلامي للمجلس.

جاء ذلك خلال لقاء المشري والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة عمر بوشاح، اليوم الإثنين، بمقر المجلس في العاصمة طرابلس، مع عدد من المرشحين للانتخابات للرئاسية.

المشري ومرشحون للانتخابات الرئاسية يناقشون المستجدات السياسية

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة إن اللقاء جرى خلاله مناقشة «آخر المستجدات السياسية الجارية في البلاد، حيث تم التأكيد على ضرورة إنهاء المراحل الانتقالية وإجراء الانتخابات بأسرع وقت ممكن على أُسس قانونية ودستورية متفق عليها للخروج بالبلاد من حالة الانسداد السياسي».

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والتقى المشري، في وقت سابق اليوم، سفير مالطا لدى ليبيا، تشارلز صليبا، وناقش معه المستجدات السياسية، وأكدا خلال اللقاء ضرورة دعم المبادرة التي اقترحتها المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز.

وتقضي مبادرة وليامز بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة لإعداد القاعدة الدستورية تمهيدًا لإجراء الانتخابات. وأجرت وليامز الأسبوع الماضي اجتماعًا تشاوريًا مع ممثلي المجلس الأعلى للدولة باللجنة على مدى ثلاثة أيام في تونس، بينما لم يقدم مجلس النواب ممثليه للجنة.

كما أجرى عدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية لقاءات مع كل من رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، والمستشارة الأممية؛ من أجل حشد الدعم للعملية السياسية والمضي قدمًا نحو تنفيذ العملية الانتخابية.