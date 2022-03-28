ضبط 162 سيارة بدون لوحات معدنية في سوق الجمعة خلال يوم (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

ضبط قسم مرور سوق الجمعة برئاسة العقيد علي الدهماني، أكثر من 162 سيارة بدون لوحات معدنية ومعتمة زجاج منذ الصباح اليوم داخل الحدود الإدارية لبلدية سوق الجمعة.

وأفاد منشور لمديرية أمن طرابلس عبر صفحتها على «فيسبوك» بأن تلك «أكبر حملة أمنية» تنفذها شرطة مرور سوق الجمعة، باعتبارها ضبطت هذا العدد من السيارات خلال يوم واحد، وفق تعليمات مدير أمن طرابلس اللواء محمود العابد.

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وأمس الأحد، قالت مديرية أمن طرابلس، في منشور عبر صفحتها، إن أقسام المرور التابعة لمكتب شؤون المرور والتراخيص تستعد لشهر رمضان بخطة مرورية مكثفة.

واجتمع أمس أيضًا رؤساء الأقسام بالأعضاء التابعين لهم لتقديم محاضرات توعوية للحد من الحوادث المرورية وضمان انسياب حركة سيارات داخل العاصمة، خصوصا أمام المساجد والأسواق والمجمعات التجارية والمناطق المحيطة.

سيارات مخالفة جرى ضبطها في سوق الجمعة خلال حملة أمنية (مديرية أمن طرابلس)

شرطة مرور سوق الجمعة خلال حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة (مديرية أمن طرابلس)

شرطة مرور سوق الجمعة خلال حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة (مديرية أمن طرابلس)

شرطة مرور سوق الجمعة خلال حملة أمنية لضبط السيارات المخالفة (مديرية أمن طرابلس)