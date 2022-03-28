المنفي والحافي يؤكدان أهمية دعم وإبعاد مؤسسات القضاء عن التجاذبات السياسية

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أكد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، أهمية دعم وإبعاد مؤسسات القضاء عن التجاذبات السياسية، بحسب المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وأجرى المنفي، بعد ظهر اليوم الإثنين في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في طرابلس، لقاء مع رئيس المحكمة العليا، خُصِّص «لمناقشة آخر تطورات الوضع السياسي، وسبل الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، التي تمر بها البلاد».

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وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء جرى خلاله «التأكيد على أهمية إبعاد هذه المؤسسة عن التجاذبات السياسية، وضرورة دعم مؤسسات القضاء لأداء رسالته».

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة والمسؤولين بالجهات التنفيذية والتشريعية والحزبية والمدنية؛ من أجل حشد الدعم للعملية السياسية للمضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.