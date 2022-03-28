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ترتيبات بين «العامة للكهرباء» و«توتال» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الإثنين 28 مارس 2022, 07:29 مساء
ترتيبات بين «العامة للكهرباء» و«توتال» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا
لقاء جمع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «توتال» لورنيت فايفير (الإنترنت)
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ناقشت الشركة العامة للكهرباء «جيكول» وشركة الطاقة الفرنسية «توتال إنرجيز»، إطلاق مشروع لبناء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا.

وتركزت محادثات بين رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء وئام العبدلي، والمدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة «توتال» لورنيت فايفير، حول الترتيبات اللازمة لبدء المشروع وفق ما نقل موقع «رينيوابلز» المتخصص في شؤون الطاقة المتجددة اليوم الإثنين.

وتأتي هذه المناقشات في أعقاب مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الشركتين في نوفمبر الماضي؛ لتطوير 500 ميغاوات من مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في ليبيا.

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وأُعلن، العام الماضي، إنشاء مزارع الطاقة الشمسية لتغذية شبكة الكهرباء الوطنية، حيث ستعمل على تزويد المنشآت الصناعية بالطاقة في حقل نفط الواحة.

وكانت شركة «توتال» الفرنسية وقعت اتفاقيتين منفصلتين مع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة والشركة العامة للكهرباء، لتنفيذ مشروعات تتعلق بتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية خلال قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد في طرابلس يوم 23 نوفمبر الماضي.

ويوم الخميس الماضي ناقش رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، التعاون مع شركة «توتال إنيرجيز» لرفع معدلات الإنتاج، واستئناف الشركة الفرنسية عمليات الاستكشاف ببعض المواقع.

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