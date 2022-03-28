Atwasat

الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 07:23 مساء
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب سالم الزادمة وسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز. (بوابة الوسط)
alwasat radio

أكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، سالم معتوق الزادمة، «أهمية الدور التركي الفاعل في تحقيق الاستقرار والتنمية في مناطق الجنوب وكافة ربوع ليبيا»، وفق ما نشره مكتبه الإعلامي عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضاف المكتب الإعلامي أن الزادمة أجرى، صباح اليوم الإثنين، اتصالًا هاتفيًا مع السفير التركي لدى ليبيا، كنعان يلماز، تناولا فيه «مباشرة الحكومة أعمالها ومهامها بكافة المنطقة الجنوبية».

الزادمة يناقش مع السفير التركي تفعيل الاتفاقية الاقتصادية للتنمية والاستثمار
وأضاف المكتب الإعلامي أن الزادمة والسفير التركي «ناقشا خلال الاتصال إمكانية تفعيل الاتفاقية الاقتصادية المبرمة مع الجانب التركي في مجالات التنمية الاستثمار وعودة الشركات التركية إلى استئناف العمل بالمشروعات السابقة والجديدة في مجالات التنمية وتطوير البنية التحتية».

- الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
- الزادمة يصل سبها لاستلام مقر ديوان رئاسة الوزراء بالجنوب

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن السفير التركي أعرب للزادمة «عن سروره بزيارة الجنوب في أقرب فرصة» وأكد «أن تركيا ستواصل جهودها لدعم التنمية والاستقرار وتبادل الزيارات مع الحكومة (المكلفة من مجلس النواب) بما يحقق الازدهار والتقدم للشعب الليبي».

الزادمة يعلن مباشرة «حكومة باشاغا» أعمالها بالمنطقة الجنوبية
وأعلن الزادمة، الثلاثاء الماضي، مباشرة الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا أعمالها ومهامها بالمنطقة الجنوبية من خلال مقار الوزارات والمؤسسات الحكومية، وذلك بعد استلامه مبنى ديوان رئاسة الوزراء في المنطقة بمدينة سبها، بحضور عدد من أعضاء الحكومة والمشايخ والأعيان.

وأكد الزادمة، في بيان تلاه من مقر ديوان رئاسة الوزراء بمدينة سبها، نقلته وكالة الأنباء الليبية، التزام الحكومة المكلفة من مجلس النواب «خارطة الطريق المنبثقة من التوافق الليبي-الليبي، المعتمدة من مجلس النواب والحكومة برئاسة فتحي باشاغا، وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وفقًا للمؤسسة الدستورية والتوافق وإنهاء بالمرحلة الانتقالية».

نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، سالم معتوق الزادمة. (المكتب الإعلامي)
نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية، سالم معتوق الزادمة. (المكتب الإعلامي)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس

انتهت عبر قناة «WTV».. المدينة 0-1 الأهلي طرابلس
برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني

برنامج «تسليم الشعلة»: يستضيف كابتن سعاد الشيباني
«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل الدستوري

«نسخة إلى الرأي العام»: الدبيبة ينتظر تعديلات الأحزاب وعقيلة يقدم التعديل ...
اقتصاد بلس (حلقة 26)

اقتصاد بلس (حلقة 26)
«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة

«وسط الخبر»: العم سام وليبيا .. نشاط دبلوماسي وكواليس مزدحمة
الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»

الإمارات تؤكد التزامها بتحالف «أوبك بلاس» وتدعو الغرب إلى تبني نهج «واقعي»
«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة

«بوابة الوسط» تستعرض نتائج ومباريات كأس ليبيا لكرة السلة
الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا

الزيت واللحوم في صدارة «قائمة الغلاء» بأجدابيا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا

بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين

الأهلي طرابلس والمدينة في دربي العاصمة.. الإثنين
جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة

جوائز الأوسكار: «كودا» أفضل فيلم.. وصفعة ويل سميث تثير الدهشة
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب

وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين

عباس ينتقد «ازدواجية المعايير» الغربية على حساب الفلسطينيين
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية

العراق يحصن حدوده الغربية بحاجز خرساني لمنع تسلل «المتطرفين» من سورية
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟

ماذا قال باشاغا لـ«قناة الوسط» عن ملابسات تشكيل الحكومة والأسعار والقوى الدولية؟
يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي

يوميات سكان خاركيف الأوكرانية تحت القصف الروسي
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات المسلحة والمرتزقة
وزير خارجية النيجر: جنوب ليبيا أصبح منطقة تزدهر فيها الجماعات ...
المنفي يؤكد لرئيس النيجر أهمية إعادة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس
المنفي يؤكد لرئيس النيجر أهمية إعادة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى...
وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لاستكمال العمل بالمشاريع المتوقفة في العجيلات
وزير الإسكان يوجه بوضع خطة لاستكمال العمل بالمشاريع المتوقفة في ...
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار ...
ترتيبات بين «العامة للكهرباء» و«توتال» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا
ترتيبات بين «العامة للكهرباء» و«توتال» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
أبوزريبة يفتتح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية
أبوزريبة يفتتح المقر الجديد لوزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية...
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال المرضى الليبيين
توقيع مذكرة تفاهم مع المركز الطبي العالمي في مصر لاستقبال ......
المنفي والحافي يؤكدان أهمية دعم وإبعاد مؤسسات القضاء عن التجاذبات السياسية
المنفي والحافي يؤكدان أهمية دعم وإبعاد مؤسسات القضاء عن ......
ترتيبات بين «العامة للكهرباء» و«توتال» لإنشاء محطة للطاقة الشمسية في ليبيا
ترتيبات بين «العامة للكهرباء» و«توتال» لإنشاء محطة للطاقة ......
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق الاستقرار والتنمية جنوب ليبيا
الزادمة يؤكد لسفير أنقرة أهمية الدور التركي في تحقيق ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط