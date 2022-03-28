المنفي يؤكد لرئيس النيجر أهمية إعادة مقر تجمع الساحل والصحراء إلى طرابلس

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

شدد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، على ضرورة تعزيز العمل في إطار تجمع دول الساحل والصحراء «س/ ص»، مؤكدًا «أهمية خطوة إعادة مقر التجمع إلى العاصمة طرابلس»، وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء تأكيد المنفي خلال اتصال هاتفي مع رئيس النيجر محمد بازوم، اليوم الإثنين، بحث خلاله «الجانبان العلاقات الثنائية العريقة بين البلدين الصديقين، وضرورة تعزيزها، بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين».

المنفي ورئيس النيجر يبحثان مكافحة الإرهاب والهجرة وتأمين الحدود

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن «المنفي ورئيس النيجر بحثا أيضًا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وعددًا من الملفات الأمنية والعسكرية، منها مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، وتأمين الحدود، ومنع الجرائم العابرة لها».

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وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن المنفي تبادل مع رئيس النيجر وجهات النظر بشأن عدد من التطورات والقضايا الإقليمية والدولية، متعهدًا بأن «ليبيا لن تدخر جهدًا في تقديم الدعم للنهوض مجددًا» بتجمع الساحل والصحراء، وتفعيله وتذليل كافة الصعوبات التي تعيق أداء مهامه.

النيجر تدعم عودة تجمع الساحل والصحراء إلى مقره في طرابلس

من جانبه، أعرب الرئيس النيجري، عن دعم ومساندة بلاده «عودة تجمع دول الساحل والصحراء إلى مقره الأصلي في مدينة طرابلس، لما يمثله التجمع من قوة إقليمية ذات أهمية عالمية»، مؤكدًا أن التجمع «سيمنح للقارة الأفريقية، في بوابتها الشمالية، ثقلها الاستراتيجي القوي».

وزار وفد من الأمانة العامة لتجمع دول الساحل والصحراء برئاسة الأمين التنفيذي للتجمع، بريجي رافيني، العاصمة طرابلس، منتصف الشهر الجاري، والتقى رئيس المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية وعددًا من الوزراء الليبيين، كما تفقد المقر الرئيسي للأمانة العامة للتجمع.