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المنفي يؤكد دعم «الرئاسي» جهود ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لمكافحة الفساد

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الإثنين 28 مارس 2022, 04:57 مساء
المنفي يؤكد دعم «الرئاسي» جهود ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لمكافحة الفساد
لقاء المنفي مع رئيسي ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، الإثنين، 28 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، دعم المجلس لجهود ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية «في مكافحة الفساد، تطبيقًا للقوانين التشريعات النافذة»، مطالبًا رئيسي الديوان والهيئة، «بضرورة استمرار العمل على نفس الوتيرة، للمحافظة على موارد الدولة وصونها من التجاوزات» وفق المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

جاء ذلك خلال لقاء المنفي، ظهر اليوم الإثنين، في مكتبه بديوان المجلس الرئاسي في العاصمة طرابلس، رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي أكد خلال اللقاء أهمية العمل الذي يقوم به الديوان والهيئة، باعتبارهما مؤسستين رقابيتين مخولتين بتطبيق القوانين واللوائح المعمول بها في كشف المخالفات المالية والإدارية في المؤسسات الحكومية، ومتابعة آلية عملها.

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وأضاف أن رئيسي الديوان خالد شكشك، وهيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي أكدا، «أن الديوان والهيئة ينفذان اللوائح والقوانين المعمول بها لمكافحة الفساد والتجاوزات الإدارية، وفق خطط العمل الموضوعة من قبل المختصين، لضمان سير العمل في المؤسسات الحكومية بكل نزاهة وانسيابية».

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة والمسؤولين بالجهات التنفيذية والتشريعية والحزبية والمدنية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية للمضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

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