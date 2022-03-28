رسائل أممية وغربية «متزامنة» بشأن النفط الليبي

القاهرة - بوابة الوسط: علاء حموده

وجهت الأمم المتحدة وأميركا وبريطانيا رسائل متزامنة بشأن النفط الليبي، الذي يقول متابعون إنه بات في قلب معركة شد حبال «غير ظاهرة» بين حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة وحكومة رئيس الوزراء المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

المستشارة الأممية ستيفاني وليامز، دعت عبر تويتر الإثنين إلى «حماية استقلالية ونزاهة مؤسستي النفط والاستثمار والمصرف المركزي من الاضطرابات السياسية»، معتبرة أنه «لا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا».

وفي السياق نفسه جاء تأكيد أميركا وبريطانيا، الإثنين، على ضرورة الحفاظ على استقلالية وسلامة المؤسستين والمصرف المركزي وحمايتها، عبر تدوينتين للسفارة الأميركية لدى ليبيا، ولسفيرة بريطانيا لدى ليبيا كارولين هورندال، في حسابيهما على موقع «تويتر»؛ لتأييد تغريدة وليامز الإثنين.



النفط الليبي ومصلحة الغرب

ولم تكن هذه هي الرسالة الأولى من نوعها منذ بدء أزمة «الحكومتين»، ففي فبراير الماضي حذرت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، من تقوُّض عمل المؤسسة الوطنية للنفط، أو تسييسها، وهو ما يشكل تهديدًا لسلام ليبيا وأمنها. وطالبت السفارات الخمس، في بيان مشترك، جميع الجهات الفاعلة بـ«احترام الوحدة والنزاهة والاستقلال، والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط، حيث يعود عدم انقطاع عملياتها بالفائدة على جميع الليبيين.

ويرى محللون أن من مصلحة الغرب استقرار الوضع النفطي في ليبيا لارتباطه بأسواق الطاقة العالمية، ذلك في ظل التداعيات التي خلفتها الأزمة الأوكرانية، ومن بينها العقوبات المفروضة على النفط الروسي، خصوصا وأن ليبيا هي الأقرب لأوروبا.

وفي هذا السياق، جاء اقتراح واشنطن الذي كشف عنه السفير الأميركي ومبعوث واشنطن لدى ليبيا بآلية «لإدارة عائدات النفط حتى يجرى التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية الأوسع».ووفقًا لنورلاند، فإن الآلية المقترحة ستوزع فقط عائدات النفط «على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء، وسيجرى ذلك بشفافية ومساءلة كاملتين».

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كما تبلور هذا الاهتمام في تصريح نائبة سفير بريطانيا لدى ليبيا كيث إنجلش، خلال لقاء مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، إذ أعربت عن تطلُّع المملكة المتحدة إلى توسيع آفاق التعاون والاستثمار في ليبيا، من خلال دخول وعودة شركات الطاقة البريطانية الرائدة، والمساهمة في تطوير قطاع النفط الليبي.

وتجاوز إنتاج النفط الليبي 1.3 مليون برميل يوميًّا في الأشهر القليلة الماضية، وحسب آخر تقديرات فإن صافي إيرادات البلاد من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية البتروكيماوية لشهري نوفمبر وديسمبر 2021 بلغت 4 مليارات وأكثر من 322 مليون دولار، لتسجل مستويات قياسية مدفوعة بطفرة في الأسعار العالمية.

صراع على مداخيل النفط الليبي

تأتي الرسائل الغربية بالتزامن مع ما يعتبره محللون صراعا على مداخيل النفط، إذ طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، من محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، صرف الأموال من الميزانية فقط على البابين الأول (المرتبات وما في حكمها) والرابع المتعلق بالدعم. واستقر الوضع منذ سنوات على أن تمويل الميزانية يخضع - على نحو عملي - لسلطة المصرف المركزي، بينما تؤول إيرادات النفط - المصدر الرئيسي لدخل البلاد- إلى المؤسسة الوطنية للنفط، التي تودعها في حسابها بالمصرف الليبي الخارجي ومنه إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يمول معظم أوجه الإنفاق الحكومي.

ووفق دورية «أفريكا إنتلجنس» الفرنسية، حسبما نقلت عنه «سكاي نيوز عربية» «فقد تراكم ما بين 3 و4 مليارات دولار من الإيرادات في حساب المؤسسة الوطنية التي بدأت، وبدعم ضمني من واشنطن، قطع الإمدادات المالية عن حكومة الدبيبة، لمنعها من استغلال الأموال في إطالة أمد وجودها، وكذلك ألا يتصرف فيها المصرف المركزي الذي يميل محافظه الصديق الكبير لتأييد بقاء الدبيبة مقابل باشاغا، وفق تقرير الدورية الفرنسية.

وفي موقف لتهدئة الوضع المتأزم، قال باشاغا مؤخرا إنه يرفض التلويح بورقة النفط، وقال في مقابلة مع قناة «الوسط»، قال باشاغا، إن التلويح بإغلاقات النفط «مضر وغير نافع وغير مطروح، فنحن نفكر في كيفية دعم المؤسسة الوطنية للنفط وتطوير خطتها لإنتاج النفط والغاز، وحاجة السوق العالمية للطاقة فرصة أتت إلى ليبيا، ولذلك سنعمل ليكون لنا دور مهم جدًا في إمداد النفط وتطوير حقول الغاز، ويجب أن يكون التركيز على تطوير الإنتاج».

لكن يبقى السؤال عن ما بعد رسائل الغرب بشأن النفط الليبي، وهل سيجد الصراع الخفي على مداخيل النفط حلا في واشنطن وعواصم غربية؟..