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بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 02:43 مساء
بحضور الدبيبة.. إحياء اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام في طرابلس
الدبيبة خلال حضوره اليوم العالمي للتوعية من مخاطر الألغام في طرابلس، 28 مارس 2022، (حكومة الوحدة)
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شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، في فعاليات اليوم العالمي للتوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب، صباح اليوم الإثنين، بالعاصمة طرابلس.

ونظمت وزارة الدفاع الفعالية، بمشاركة المركز الليبي للأعمال المتعلقة بالألغام ومخلفات الحروب، حسب بيان الحكومة على صفحتها في موقع «فيسبوك».

وأكد الدبيبة، خلال كلمة له، ضرورة العمل بشكل جاد وتقديم الدعم اللازم محليا ودوليا للقضاء على هذا الخطر الذي تعانيه ليبيا منذ العام 2011.

وجرى خلال هذه الفعالية تقديم عدد من العروض الضوئية التي توضح مخاطر الألغام والمناشط التي نُفذت في البلاد خلال السنوات الماضية، ثم زار الدبيبة عددا من الأجنحة في المعرض المصغر الذي نُظم على هامش تلك الفعاليات.

حضر الفعاليات ايضا بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا، ووزير المواصلات ووكيلا وزارتي الخارجية والصناعة، وعدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا.

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