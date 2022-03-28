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إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 02:07 مساء
إطلاق موقع إلكتروني لأرشيف الصحافة الليبية
احتفالية تدشين موقع لأرشيف الصحافة الليبية، 28 مارس 2022، (حكومتنا)
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أعلنت حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إطلاق الموقع الإلكتروني «مشروع الأرشفة الإلكترونية لتاريخ الصحافة الليبية»، يأتي ذلك ضمن، احتفالية اليوم الإثنين، بمناسبة اختيار طرابلس عاصمة الإعلام العربي العام 2022، وذلك بحضور رئيس الحكومةعبدالحميد الدبيبة وعدد من الوزراء والسفراء.

وقال وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، خلال الاحتفال، إن حكومة الوحدة اهتمت بالأرشفة الإلكترونية لمحتوى وسائل الإعلام سواء الورقي أو المرئي، وذلك للحفاظ عليه، ليكون متاح أمام الباحثين، مشيرا إلى نشر المواد الصحفية على الموقع بشكل منتظم خلال الفترة المقبلة، حسب صفحة «حكومتنا» على موقع «فيسبوك». للإطلاع على الموقع اضغط هنا

- إطلاق الموقع الإلكتروني لأرشفة تاريخ الصحافة الليبية غدا

وأشار اللافي إلى قرار الحكومة خلال اجتماعها العاشر، بإنشاء متحف التلفزيون الليبي، وذلك ضمن أيضا فعاليات «طرابلس عاصمة الإعلام العربي»، حيث من المقرر افتتاحه خلال شهر رمضان المقبل. وعقب انتهاء الاحتفالية، تفقد الدبيبة والحضور، معرضا لأرشيف صحف ليبية صدرت خلال القرن الماضي، واطلعوا على الأعداد المعروضة فيه.

الدبيبة خلال حضوره الاحتفالية.
الدبيبة خلال حضوره الاحتفالية.
وليد اللافي خلال مشاركته في الاحتفالية.
وليد اللافي خلال مشاركته في الاحتفالية.
جانب من الحضور في الفعالية.
جانب من الحضور في الفعالية.
أعداد معروضة على موقع لأرشيف الصحافة الليبية، (الإنرتنت)
أعداد معروضة على موقع لأرشيف الصحافة الليبية، (الإنرتنت)
عدد معروض بالموقع.
عدد معروض بالموقع.
عدد معروض بالموقع.
عدد معروض بالموقع.
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