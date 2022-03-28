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المنفي يبحث إجراءات استرجاع أصول «الليبية للاستثمار»

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 02:06 مساء
المنفي يبحث إجراءات استرجاع أصول «الليبية للاستثمار»
المنفى ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، 28 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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قال المجلس الرئاسي، اليوم الإثنين، إن رئيسه محمد المنفى اطلع على كل ما يتعلق باستثمارات المؤسسة الليبية للاستثمار، والحجوزات على أصولها في بعض الدول، وما سيجري اتخاذه من إجراءات لاسترجاع هذه الأصول.

جاء ذلك خلال لقاء بين المنفي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة علي محمود، الذي قدم إحاطة حول عمل المؤسسة، والجهود التي تقوم بها للمحافظة على الأصول الليبية في الخارج، والتحديات التي تواجهها، وفق بيان صادر عن المجلس الرئاسي.

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وأكد رئيس المجلس الرئاسي، خلال اللقاء الذي عُقد بديوان المجلس الرئاسي «استقلالية المؤسسة، باعتبارها صندوقا سياديا ملكا للأجيال القادمة، والنأي بها عن التجاذبات السياسية، وعدم استخدامها كورقة ضغط وابتزاز»، وتكثيف الجهود لحمايتها. وشدد على «عدم المساس بأصولها، والعمل على دعمها، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها».

وفي وقت سابق اليوم الإثنين، دعت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، إلى حماية استقلالية ونزاهة المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية. وقالت وليامز إن «هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر، وينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا»، حسب تغريدة على حسابها في موقع «تويتر»، الإثنين.

رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود خلال لقاء مع المنفى، 28 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود خلال لقاء مع المنفى، 28 مارس 2022. (المجلس الرئاسي)
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