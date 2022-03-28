جورجيا تطلب دعما ليبيا في مجلس حقوق الإنسان

القاهرة - بوابة الوسط

طلب وفد دبلوماسي جورجي، اليوم الإثنين، «دعما ليبيا لجورجيا في قرار مجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة بشأن (التعاون مع جورجيا) والذي سيعرض خلال الدورة التاسعة والأربعين في جنيف من (28 فبراير إلى 1 أبريل 2022).

جاء ذلك خلال استقبال السفير محمد عبدالعالي مصباح القائم بأعمال السفارة الليبية بالقاهرة بمكتبه، اليوم الإثنين، وفدا من السفارة الجورجية بالقاهرة، بناءً على طلبها، ضم كلا من يخائيل تيجيشفيلي القائم بأعمال سفارة جورجيا بالقاهرة، ومادلينا جوكسادزة مستشارة سفارة جورجيا بالقاهرة».

وطلب الوفد «دعم دولة ليبيا لإعادة انتخاب ليا نادارايا في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في مجلس حقوق الإنسان في نيويورك»، حسب السفارة الليبية في القاهرة.

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وتناول الاجتماع فتح الأفاق التجارية المشتركة بين ليبيا وجورجيا في المجال الاقتصادي والأمن الغذائي خاصة جراء الأحداث الروسية الأوكرانية، كما ناقش اللقاء آليات اعتماد سفير جورجيا الجديد لدى ليبيا والتي ستجري خلال الشهرين المقبلين.

ووعد السفير وفد سفارة جورجيا بالقاهرة بأنه سيتم إحاطة وزارة الخارجية علما بالخصوص، متمنيا مزيدا من العمل لدعم التعاون بين البلدين الصديقين.