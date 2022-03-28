نورلاند يجدد دعم واشنطن إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن

القاهرة - بوابة الوسط

جدد مبعوث الولايات المتحدة إلى ليبيا وسفيرها، ريتشارد نورلاند، دعم بلاده «إجراء انتخابات حرة ونزيهة في ليبيا في أقرب وقت ممكن».

جاء تصريح نورلاند اليوم الإثنين في سياق نفيه صحة تقارير صحفية تحدثت عن وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات، حسب تغريدة على صفحة السفارة بموقع «تويتر».

وقالت السفارة الأميركية إن نورلاند «يلاحظ ويفند الروايات الكاذبة التي نشرها أخيرا (موقعا) إرم نيوز والعربي الجديد، التي تستشهد بمصادر (مجهولة)، تزعم وجود خطة غربية لتأجيل الانتخابات».

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ويوم الأربعاء الماضي، جدد نورلاند دعوته إلى إجراء الانتخابات في ليبيا بشكل عاجل، قائلا: «سنكون مستغربين إذا لم تنظم الانتخابات بشكل عاجل، وإن أولئك الذين يدعون إلى تأجيلها إلى وقت طويل هم مخطئون، فالشعب الليبي يريد الانتخابات عاجلا غير آجل».

وأكد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الليبية «وال»، دعم بلاده مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، فيما يتعلق بالقاعدة الدستورية، قائلا: «هناك الكثير من الاصطفاف حولها، والمجتمع الدولي يدعم أيضا هذه المبادرة، ونرغب في أن ينضم الليبيون لدعم هذه العملية، ونحن متفائلون أن يستعاد هذا الزخم للانتخابات بأسرع وقت».