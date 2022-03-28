64 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و4 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، تسجيل 64 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، أمس الأحد، و105 حالات حرجة.

كما تماثل للشفاء 289 مصابا، وتُوفي أربعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الإثنين.

وبلغت نسبة الحالات الموجبة 8% من إجمالي 809 عينات جرى تحليلها؛ حيث ظهرت سلبية 745 منها.

وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاث حالات في المنطقة الغربية، وحالة في المنطقة الشرقية.

وبذلك ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس «كورونا» المسجلة في ليبيا منذ ظهور الوباء، إلى 501 ألف و559 حالة، منها 5 آلاف و631 حالة نشطة، بينما تعافى 489 ألفا و520 حالة، وسُجلت 6408 حالات وفاة بالمرض في البلاد.