«الأرصاد» يحذر من رياح نشطة على الساحل من الخمس إلى مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح شمالية غربية، نشطة، على الساحل من الخمس إلى مصراتة اليوم الإثنين.

وشمل التحذير أيضا الساحل الممتد من درنة إلى طبرق، الذي سيتأثر برياح جنوبية شرقية، تصل سرعتها إلى 25 عقدة، حسب نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء قليلة السحب.

- الرياح شمالية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس غدا، سرعتها تتراوح بين 05 و20 عقدة، تصل إلى 25 عقدة على الساحل من الخمس إلى مصراتة.

- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.75 متر.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

- درجة الحرارة تتراوح بين 14 و16 درجة مئوية.

- الرؤية جيدة.