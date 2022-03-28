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وفد حكومي في البرازيل لإثبات ملكية ليبيا لتماثل أثري مهرب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 01:56 صباحا
وفد حكومي في البرازيل لإثبات ملكية ليبيا لتماثل أثري مهرب
الوفد الليبي يعاين تمثال أثري جرى تهريبه إلى البرازيل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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قام وفد مكون من نائب رئيس جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار العميد أحمد الرياحي، ومندوب عن وزارة الخارجية الليبية وخبير من مصلحة الآثار، بزيارة إلى البرازيل، ضمن مهمة عملية للكشف عن تمثال أثري جرى تهريبه إلى البرازيل، وإثبات ملكية الدولة الليبية له.

والتقى الوفد أعضاء الشرطة الفيدرالية البرازيلية بمقرهم للسماح للخبير بإجراء عملية الكشف المبدئية على هذه القطعة، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية على «فيسبوك».

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كما التقى الوفد القاضية المكلفة بملف قضية التمثال لطلب أجل لمدة معينة، حتى الانتهاء من إجراء التحاليل اللازمة لعينات التربة التي جرى أخذها من رأس التمثال، وأبدت القاضية موافقتها على منح الوفد الأجل المطلوب لحين استكمال الإجراءات.

الوفد الليبي يعاين تمثال أثري جرى تهريبه إلى البرازيل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
الوفد الليبي يعاين تمثال أثري جرى تهريبه إلى البرازيل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
الوفد الليبي يعاين تمثال أثري جرى تهريبه إلى البرازيل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
الوفد الليبي يعاين تمثال أثري جرى تهريبه إلى البرازيل (صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك)
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