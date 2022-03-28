تركيب كاميرات مراقبة بشوارع سرت لرصد سرقة الكوابل الهاتفية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مديرية أمن سرت، الأحد، عن تكليف قسم البحث الجنائي بوضع خطة أمنية لتركيب كاميرات مراقبة بالشوارع وأمام المحلات والميادين العامة، ويكون مقر التحكم والمراقبة على مدار 24 ساعة بديوان المديرية، وذلك لرصد سرقة الكوابل الهاتفية.

جاء ذلك خلال لقاء جمع مدير أمن سرت مع مدير شركة هاتف ليبيا سرت، لمعالجة أسباب السرقات المتكررة للكوابل الهاتفية داخل المدينة، خاصة أن المكتب سوف يشرع في إعادة تفعيل شبكة الهواتف الأرضية للحي بالمنطقة السكنية الثالثة والجيزة العسكرية.

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وأفاد بيان نشرته صفحة مديرية الأمن على «فيسبوك» بأنه جرى الاتفاق على صيانة شبكة الاتصالات بالمديرية والمراكز والأقسام.