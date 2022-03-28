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«الليبية للحديد والصلب» توضح أسباب رفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 12:18 صباحا
«الليبية للحديد والصلب» توضح أسباب رفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%
مقر الشركة الليبية للحديد والصلب، (أرشيفية: الإنترنت)
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أوضحت الشركة الليبية للحديد والصلب، اليوم الأحد، الأسباب التي استندت عليها مؤخرًا لرفع أسعار منتجاتها بنسبة 20%، لافتة إلى أنّها تعتمد في عملياتها الإنتاجية على الكثير من المدخلات التي يتم توريدها من الخارج، ومنها مكورات الحديد، عروق الصلب، البلاطات، المواد الحرارية، مواد التشغيل المضافة، قطع الغيار وغيرها.

وقالت الشركة، في توضيح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، إنها تقوم بمراجعة أسعار بيع منتجاتها وفقًا للمتغيرات بالسوق العالمية زيادة أو نقصانًا، مشيرة إلى أنّها اضطرت خلال السنة الحالية 2022 لإجراء تعديل في الأسعار.

تخفيضات بنسبة 18%
وتضمنت التغيرات، قرارها في 13 يناير الماضي تخفيض أسعار منتجاتها من اللفات على الساخن بنسبة 8%، وفي 15 فبراير قررت الشركة تخفيض أسعار بيع حديد التسليح حجم 8 ملم بنسبة 10%.

ارتفاع الأسعار بنسبة 20%
لكن بنهاية شهر فبراير الماضي، ونتيجة للحرب الروسية الأوكرانية، تقول الشركة إن حدوث إرباك لأسواق الصلب العالمية، وارتفاع أسعار العروق من حوالي 700 دولار للطن إلى حوالي 840 دولارا وبزيادة 20%، دفعها إلى رفع أسعار منتجاتها بنسبة 10%، وفقا للقرار رقم 81 للسنة 2022.

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وأضافت الشركة أن الأسعار العالمية استمرت في الارتفاع، حتى وصلت أسعار العروق إلى 930 دولارًا للطن، وأسعار حديد التسليح إلى أكثر من 960 دولارًا للطن، وأسعار اللفات على الساخن إلى ما يزيد على 1255 دولارًا للطن، مما اضطر الشركة إلى رفع أسعار منتجاتها مرة أُخرى بنسبة 10%، منعًا من تهريبها إلى دول الجوار.

«الليبية للحديد والصلب»: رفع الأسعار يستهدف منع التهريب
وقالت الشركة إن الأسعار المحلية لمنتجات الصلب، وفي وضعها الحالي، لازالت مقبولة مقارنة بالأسعار الإقليمية والعالمية، منوهة بأن رفع الأسعار يساعد على مواجهة تهريب منتجات الصلب الليبية لدول الجوار، الذي اتسم بنشاط ملحوظ خلال الفترة الماضية وقبل رفع الأسعار.

وأوضحت أن العجز الكبير في عنصري الطاقة (الغاز الطبيعي، الطاقة الكهربائية) يجبر الشركة على شراء جزء كبير من احتياجاتها من العروق والبلاطات من السوق الخارجية وبتكلفة إضافية تصل إلى حوالي 100 دولار للطن، مقارنة بتكلفة إنتاجها محليًا.

ولفتت إلى أن العجز في الطاقة يترك تأثيرات سلبية أخرى تتمثل في عدم إمكانية تشغيل معظم مصانع المنتجات الوسيطة بطاقات عالية وتوقفها لفترات زمنية طويلة، الأمر الذي ينعكس سلبًا على تشغيل مصانع الدرفلة وبقية الخطوط الإنتاجية، مما يجعل تكاليف الإنتاج عالية نسبيًا، وهو ما ينعكس على أسعار بيع المنتجات أيضًا.

«الليبية للحديد والصلب»: القرارات ليست عشوائية ولا انتهازية
وأشارت الشركة إلى أن قراراتها وسياستها التسويقية حول الأسعار ليست عشوائية ولا انتهازية، لكن تحكمها أسعار السوق العالمية، موضحة أنه في حال قررت الشركة رفع الأسعار فوق الأسعار العالمية (بهدف زيادة أرباحها)، فإن التجار سيقومون بتوريد منتجات الحديد من الخارج ويبيعونها بأسعار أقل من أسعار الشركة، مما سيُجبرها على مراجعة أسعارها وتخفيضها، وبالمقابل إذا حاولت الشركة تخفيض أسعارها إلى أقل بكثير من الأسواق العالمية فإن منتجاتها سيتم تصديرها بإجراءات غير رسمية إلى دول الجوار.

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