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إطلاق الموقع الإلكتروني لأرشفة تاريخ الصحافة الليبية غدا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 11:35 مساء
إطلاق الموقع الإلكتروني لأرشفة تاريخ الصحافة الليبية غدا
طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022 (الإنترنت)
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تعقد اللجنة التنظيمية لاحتفالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي، حفلاً غدًا الإثنين، لإطلاق الموقع الإلكتروني لمشروع الأرشفة الإلكترونية لتاريخ الصحافة الليبية.

والحفل الذي يعقد في فندق كورنثيا في الحادية عشرة صباحًا، يأتي ضمن فعالية طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022، وفق دعوة وجهتها اللجنة المنظمة إلى الإعلاميين.

ويقام الحفل برعاية رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، وحضور عدد من السفراء المعتمدين لدى ليبيا، وتتضمن الاحتفالية محاضرة عن تاريخ الصحافة الليبية.

- تشكيل لجنة لتنظيم احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022»
- طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022

وفي 12 أكتوبر الماضي، قرَّر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الجهات والمؤسسات لتنظيم احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022»، واتخاذ الترتيبات والتجهيزات لتنظيمها.

وفي 16 يونيو الماضي، وافق مجلس وزراء الإعلام العرب خلال اجتماعه بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة، على اعتماد مدينة طرابلس «عاصمة الإعلام العربي للعام 2022».

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