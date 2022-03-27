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تكريم 26 طالبا حققوا مراكز متقدمة في مبادرة الموهوبين العرب

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 27 مارس 2022, 10:39 مساء
تكريم 26 طالبا حققوا مراكز متقدمة في مبادرة الموهوبين العرب
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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أقامت وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية واللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم «يونيسكو»، مساء اليوم الأحد، حفل تكريم 26 طالبًا حصلوا على تراتيب متقدمة في مسابقة مبادرة الموهوبين العرب، التي أشرفت على تنفيذها مؤسسة الملك عبدالعزيز للموهبة والإبداع «موهبة» بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «ألكسو»، واختتمت أواخر يناير الماضي.

وفي كلمة خلال حفل التكريم، عبر وزير التربية والتعليم الدكتور موسى المقريف عن «اعتزازه بالمحتفى بتكريمهم لبلوغهم درجات متقدمة، مؤكدًا أنهم المستقبل لبلادنا، مقدمًا شكره لأولياء أمورهم، وللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، لمواكبتها المهرجانات، وحرصها على تمثيل ليبيا خير تمثيل»، وفق ما جاء في بيان للوزارة على «فيسبوك».

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وشدد مدير المركز العام للتدريب وتطوير التعليم علي الوافي، على أهمية الاستفادة من الموهوبين المحتفى بتكريمهم، وخلق فرص ومناخات لإبداعاتهم، مؤكدًا حرص المركز والوزارة على تبني أي مشاريع، أفكار، والالتفات للطاقات الواعدة، مشيدًا بدور الآباء والأمهات في دعم أبنائهم الموهوبين.

واستهل الدكتور منسق دولة ليبيا في مسابقة مبادرة الموهوبين العرب، علي قنون، كلمته بالحديث عن عرض ملخص عن المسابقة والاستعدادات لها، ومتطلّبات المشاركة فيها، والتي من بينها الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي وأن يكون الطالب المشارك من مواليد العام 2005.

وتابع أن 230 طالبًا تقدموا للمشاركة، جرى اعتماد 50 طالبًا منهم فقط لانطباق الشروط عليهم، دخل الامتحان منهم 36 طالبًا، 26 اجتازوا المسابقة،
وحصلوا على تراتيب متقدمة (6 من المواهب الاستثنائية، و15 من الموهوبين، و5 من الواعدين الموهوبين).

يشار إلى أن مسابقة مبادرة الموهوبين العرب الأولى من نوعها لاكتشاف ورعاية الموهوبين العرب، وهي مبادرة على مستوى العالم العربي، تركز على الاستثمار في الطاقات العربية الشابة من الموهوبين والمبدعين، بما يقود إلى رعاية واستيعاب الموهوبين والمبدعين العرب، وتوفير البيئة الملائمة لهم والاستفادة من قدراتهم النوعية، وتمكينهم لقيادة التغيّر وصناعة المستقبل.

جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
جانب من حفل تكريم طلاب ليبيين تفوقوا في مبادرة الموهوبين العرب (صفحة وزارة التعليم بحكومة الوحدة الوطنية على فيسبوك)
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