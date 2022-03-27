Atwasat

المنفي يستعرض مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام والاستقرار

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 27 مارس 2022, 09:29 مساء
المنفي يستعرض مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام والاستقرار
لقاء المنفي مع جمعة واللافي، الأحد 27 مارس 2022. (المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي)
alwasat radio

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي بمكتبه في طرابلس، اليوم الأحد، مع وزيري الدولة بحكومة الوحدة الوطنية لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، والاتصال والشئون السياسية، وليد اللافي.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن الاجتماع جرى خلاله استعرض جهود المجلس الرئاسي، التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار، من خلال مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي بإنشاء المفوضية الوطنية العليا للمصالحة، وعمله المستمر لإنجاح هذا الملف، بالتواصل مع كل أطراف العملية السياسية لتحقيق المصالحة الاجتماعية والسياسية والعسكرية.

- المنفي يطالب بـ«حلول عاجلة» لارتفاع الأسعار قبل رمضان
- المنفي يستعرض مع العابد آليات تنظيم سوق العمل في ليبيا
- المنفي يناقش مع وزيرة العدل أوضاع السجون والنهوض بالعدالة الجنائية

وأضاف المكتب الإعلامي، أن وزيري الدولة عبرا خلال الاجتماع عن تأييدهما الكامل للمجلس الرئاسي في مشروع المصالحة الوطنية، وأكدا دعم جهوده في استمرار دعم المصالحة الشاملة بين أبناء الشعب الليبي.

يأتي اللقاء في إطار سلسلة الاجتماعات التي يجريها المنفي مع مختلف الأطراف الفاعلة والمسؤولين بالجهات التنفيذية والتشريعية والحزبية والمدنية من أجل حشد الدعم للعملية السياسية للمضي قدمًا في تنفيذ الاستحقاقات الوطنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
الفارس الليبي دعباج يتصدر البطولة الدولية بتونس

الفارس الليبي دعباج يتصدر البطولة الدولية بتونس
«النصر» يتعادل وديا مع «حمام الأنف» في معسكر تونس

«النصر» يتعادل وديا مع «حمام الأنف» في معسكر تونس
هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟

هل يتعافى الاقتصاد العالمي من إدمان النفط؟
برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»

برنامج ذكاء صناعي ينجح في الفوز على أبطال لعبة «البريدج»
السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة

السياح الأجانب يتوافدون إلى العراق بعد عقود من العزلة
«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً

«واشنطن بوست»: البيت الأبيض يقترح زيادة الضرائب على الأكثر ثراءً
لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة

لبنانيون يستبدلون الحبوب باللحوم وسط أزمة اقتصادية خانقة
باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»

باريس تستدعي السفير الروسي بعد رسوم كاريكاتورية اعتبرت «غير مقبولة»
كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية

كييف: واشنطن لا تعارض تسليمنا مقاتلات بولندية
تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر
الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني

الذهول يسيطر على إيطاليا بعد الكابوس المقدوني
ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي

ميسي يلمح لاعتزال اللعب الدولي
نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي

نورلاند يكشف تفاصيل المقترح الأميركي بشأن إدارة عائدات النفط الليبي
شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»

بالصور: مميزات «بورشه 911 كلاسيك كلوب كوبيه»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية
مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة ...
اللافي يزور الكوني في مدريد بعد عملية جراحية بإحدى مصحاتها
اللافي يزور الكوني في مدريد بعد عملية جراحية بإحدى مصحاتها
«الاقتصاد والتجارة» تعلن آلية لضبط أسعار الأدوية
«الاقتصاد والتجارة» تعلن آلية لضبط أسعار الأدوية
المنفي يستعرض مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام والاستقرار
المنفي يستعرض مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام ...
وصول شحنة السيولة الثانية من طرابلس إلى المصرف المركزي في بنغازي
وصول شحنة السيولة الثانية من طرابلس إلى المصرف المركزي في بنغازي
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
خالد مازن يكلف مديرا جديدا لأمن صرمان
خالد مازن يكلف مديرا جديدا لأمن صرمان...
تكريم 26 طالبا حققوا مراكز متقدمة في مبادرة الموهوبين العرب
تكريم 26 طالبا حققوا مراكز متقدمة في مبادرة الموهوبين العرب...
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس النواب
وليامز تكشف حصيلة لقائها آلاف الليبيين وتوجه رسالة لمجلس ......
وصول شحنة السيولة الثانية من طرابلس إلى المصرف المركزي في بنغازي
وصول شحنة السيولة الثانية من طرابلس إلى المصرف المركزي في ......
المنفي يستعرض مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام والاستقرار
المنفي يستعرض مع جمعة واللافي جهود «الرئاسي» لتحقيق السلام ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط