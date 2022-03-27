مجلس أعيان ليبيا للمصالحة يقدم لـ«زينينغا» مقترحات لحل أزمة السلطة التنفيذية

القاهرة - بوابة الوسط

قدَّم مجلس أعيان ليبيا للمصالحة «مقترحات لحل الانسداد السياسي المتعلق بالسلطة التنفيذية، من خلال حلول متجذرة في العادات والتقاليد الليبية»، وذلك خلال لقاء مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ومنسق البعثة ريزدون زينينغا.

وأفاد بيان نشرته صفحة البعثة على «فيسبوك» بأن زينينغا التقى وفدًا من المجلس، والذي أطلع البعثة على مخاوفهم بشأن الوضع السياسي الحالي، و«تأثيره على حياة الشعب الليبي في جميع أنحاء البلاد».

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ونقل البيان عن الوفد تأكيده أن «الانتخابات التي ينبغي إجراؤها في غضون ستة أشهر هي الحل الوحيد للأزمة الليبية». كما شددوا على ضرورة تجديد الجهود من أجل المصالحة الوطنية من خلال المسار الاجتماعي.

ورحَّب زينينغا، وفق البيان، بجهودهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن الأمم المتحدة ملتزمة بإجراء انتخابات، وفقًا لقاعدة دستورية وإطار قانوني في أقرب مدّة زمنية ممكنة.