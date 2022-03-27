استعدادا لرمضان.. بلدية سرت تتابع أوضاع المياه والصحة وإنتاج الألبان

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

عقد عميد بلدية سرت، مختار المعداني، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا مع عدد من المسؤولين لمتابعة الإمداد المائي والوضع الصحي وإنتاج مصنع الألبان، وذلك استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وحضر الاجتماع مدير عام مستشفى بن سينا التعليمي ورئيس لجنة إدارة جهاز استثمار مياه النهر الصناعي بالمنطقة الوسطى ومدير مكتب شركة المياه والصرف الصحي ورئيس فرع جهاز الحرس البلدي ومدير مجمع عيادات سرت المركزي المكلف ومدير مكتب المتابعة بالبلدية.

استمرار وصول المياه إلى سرت من أجدابيا

وجرى خلال الاجتماع التعرف إلى وضع الإمداد المائي بالبلدية من جهاز استثمار المياه الصناعي بالمنطقة الوسطى؛ حيث أكد رئيس إدارة الجهاز شعيب بن شرادة توفر المخزون المائي بخزان القرضابية سرت بنحو أكثر من 6 ملايين و400 ألف متر مكعب من المياه، إضافة إلى أكثر من 7 ملايين متر مكعب بخزان القرضابية الكبير، وفق المكتب الإعلامي للبلدية.

وأكد بن شرادة استمرار وصول المياه لخزان القرضايية بسرت عبر المصدر الرئيسي بأجدابيا بمعدل 600 ألف لتر يوميًا، مشيرًا إلى أن استهلاك المدينة يقدر بنحو 61 ألف متر مكعب يوميًا.

رفع إنتاج مصنع ألبان القبرضابية

وأطلع بن شرادة المعداني على إنتاجية مصنع ألبان القرضابية، مشيرًا إلى أن الإنتاج اليومي من الحليب يقدر بحوالي 1500 لتر حليب طبيعي.

وأضاف أن مصنع ألبان القرضابية يعمل الآن على رفع إنتاجه إلى 10 آلاف لتر يوميًا من الحليب، بسعر 2.5 دينار للتر الواحد، مؤكدًا توافر الأعلاف المخصصة لقطيع الأبقار بالمصنع.

وعلى صعيد الأوضاع الصحية بمستشفى ابن سينا ومجمع العيادات المركزي، تطرق الاجتماع إلى مدى توفير مشغلات العمليات الجراحية والأدوية ومشغلات مرضى الكلى والمستلزمات الطبية والإسعافية، ووضع خطة عمل للطؤارئ والعمليات والمناوبة والعيادات الخارجية طيلة شهر رمضان.

كما ناقش ملف المياه والصرف الصحي بسرت ومشاريع صيانة الخطوط وشبكات الصرف وأيضًا القيام بحملات تفتيشية على الأسواق التجارية وأسواق بيع الخضروات واللحوم خلال شهر رمضان الكريم من خلال جهاز الحرس البلدي سرت.