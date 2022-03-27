الحبري يناقش مع السفيرة البريطانية توحيد المصرف المركزي ومستقبل الاقتصاد الليبي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها ناقشت خلال اجتماعها في بنغازي، اليوم الأحد، مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري، توحيد المصرف المركزي ومستقبل الاقتصاد الليبي وإمكانات بريطانيا للاستثمار والمساعدة في تنويع اقتصاد ليبيا، واصفة اللقاء بـ«المثمر»، وفق تغريدة نشرتها السفارة البريطانية لدى ليبيا على «تويتر».

وأضاف مصرف ليبيا المركزي في بنغازي عبر صفحته على «فيسبوك» أن الحبري بحث مع السفيرة البريطانية «أعمال توحيد مصرف ليبيا المركزي والوضع الاقتصادي»، وناقش معها «أيضا أعمال التطوير في مجال العمل المصرفي وإعمال الحوكمة التي يجريها مصرف ليبيا المركزي للرفع من القطاع المصرفي في ليبيا».

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ووصلت السفيرة البريطانية في وقت سابق اليوم إلى مدينة بنغازي للمرة الأولى، وأعربت في تغريدة عبر حسابها على «تويتر» عن سعادتها بالزيارة، وعن أملها في أن تكون «بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة».

والتقت السفيرة البريطانية لدى وصولها إلى بنغازي، رئيس المجلس التسييري للبلدية المهندس صقر بوجواري، وقالت في تغريدة إنها بحثت معه «الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم».

وأضافت السفارة البريطانية في تغريدة أن السفيرة سلمت رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي معدات الوقاية الشخصية الصحية من فيروس كورونا، مشددة على أن التعاون الدولي هو المفتاح للتغلب على الجائحة.