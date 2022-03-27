السفيرة البريطانية تبحث فرص التعاون مع الشركات الليبية في 3 مجالات

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها بحثت مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس صقر بوجواري، اليوم الأحد، «الفرص المتاحة للشركات الليبية والبريطانية للتعاون في مجال الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والتعليم»، حسب تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتزور السفيرة البريطانية مدينة بنغازي للمرة الأولى، وعبرت في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر» عن سعادتها بالزيارة، وعن أملها في أن تكون هذه الزيارة «بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة».

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وبحثت هورندال مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، الثلاثاء الماضي، آخر المستجدات السياسية في ليبيا، وفي اليوم نفسه، جدد رئيس المجلس الأعلى للدولة التأكيد على «ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة»، خلال لقاء مع السفيرة البريطانية.