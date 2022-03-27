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المنفي يطالب بـ«حلول عاجلة» لارتفاع الأسعار قبل رمضان

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي الأحد 27 مارس 2022, 03:10 مساء
المنفي يطالب بـ«حلول عاجلة» لارتفاع الأسعار قبل رمضان
رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مستقبلا وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، 27 مارس 2022. (المكتب الإعلامي للمجلس)
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قال المجلس الرئاسي، ، اليوم الأحد، إن رئيسه محمد المنفي شدد على «العمل بشكل عاجل لوضع آلية مناسبة لدعم السلع الأساسية، من خلال إستراتيجية واضحة؛ للتخفيف من أعباء ومصروفات كل العائلات الليبية في كل مدن ومناطق البلاد»، وهو ما جاء خلال لقاء مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، ناقش المنفي والحويج «الضوابط التي تم وضعها لضمان خفض أسعار السلع، بالتنسيق مع الجهات المختصة، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك»، مؤكدًا «ضرورة الإسراع في منح علاوة غلاء المعيشة للمواطنين، لمساعدتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار خلال هذا الشهر».

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من جهته، أكد وزير الاقتصاد والتجارة للمنفي، أن الوزارة ستتخذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة، بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة، للسيطرة على ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، مشيرًا إلى أن اللجان المختصة عاكفة على وضع أفضل السبل لضمان انسياب السلع، وتوفرها للمستهلك بأسعار مناسبة.

ويقول متابعون للسوق الليبية، إن انعكاسات التضخم بدت واضحة في زيادة أسعار السلع الغذائية الأساسية التي شهدت تضخمًا مفاجئًا منذ الحرب الأوكرانية، وصلت مع السلع المستوردة إلى 60%، والمحلية إلى 30%. وحسب تقديرات رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية-المصرية في طبرق، إبراهيم الجراري، فإن نسبة ارتفاع أسعار السلع الأساسية في مارس بلغت 60%، بالمقارنة مع شهر فبراير الماضي.

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