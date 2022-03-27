«الصحة» تطلق برنامج توطين العلاج بالداخل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إطلاق برنامج توطين العلاج بالداخل، لتحسين الخدمات الطبية التي يقدمها القطاع الصحي العام.

وقال وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي، في بيان صحفي، إن «تنفيذ برنامج توطين العلاج بالداخل، سيتم عبر استضافة أطباء أجانب وعرب زوار لإجراء جراحات متقدمة في مختلف التخصصات داخل المراكز الطبية المتخصصة».

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وأشار إلى «إجراء اتفاقات توأمة بين المراكز الطبية والمستشفيات العامة لتغطية النقص في الكوادر الطبية بالمستشفيات، عن طريق إرسال فرق طبية متخصصة لإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات النائية، الواقعة ضمن المناطق التي يرتفع فيها معدل الإصابات بحوادث الطرق، فضلًا عن المستشفيات القروية والعامة، الواقعة بالمناطق الممتدة على طول الجنوب الليبي».

وفي 13 مارس، دعا نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، فريقًا طبيًا إيطاليًا إلى زيارة المناطق الجنوبية والشرقية لتفقد الحالات المرضية وإجراء العمليات اللازمة لها.