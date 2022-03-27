السفيرة البريطانية تزور بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط

قالت السفيرة البريطانية لدى ليبيا، كارولين هورندال، إنها تزور مدينة بنغازي للمرة الأولى اليوم الأحد، وعبرت في تغريدة عبر موقع التواصل «تويتر» عن سعادتها بالزيارة، وعن أملها في أن تكون هذه الزيارة «بداية لعديد الزيارات إلى المنطقة».

ويوم الثلاثاء الماضي، بحثت السفيرة البريطانية مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا. وناقش اللقاء الذي عُقد في مكتب النويري بمقر ديوان مجلس النواب بالعاصمة طرابلس، آخر المستجدات السياسية، وأهم القضايا المتعلقة بالشأن الليبي.

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وفي اليوم نفسه، التقت هورندال، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الذي جدد التأكيد «على ضرورة التوصل إلى قاعدة دستورية وقوانين انتخابية متفق عليها، تقود إلى انتخابات نزيهة تلبي تطلعات الليبيين، وتحقق الاستقرار»، وفق المكتب الإعلامي للمجلس.