الأرصاد تصدر تحذيرا جديدا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، إلى قوية على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت وجنوبية شرقية غدًا، على الساحل الممتد من بنغازي إلى طبرق، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

•الرؤية جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

•البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• تكاثر السحب من حين إلى آخر مع احتمال هطول أمطار خفيفة ومتفرقة.

•الرياح شمالية غربية على ساحل زوارة وتكون جنوبية شرقية على باقي الساحل تتحول غدًا إلى شمالية غربية، سرعتها تتراوح بين 10 و30 عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و2.00 متر.

•درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.