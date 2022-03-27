المنقوش عقب لقائها مسؤولا ألمانيا: الحوار هو الحل الأوحد

القاهرة - بوابة الوسط

التقت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية نيلز أنين، فيما شددت على ضرورة اللجوء إلى الحوار لحل الأزمة السياسية.

وكتب أنين على حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الأحد: «كانت ألمانيا شريكًا موثوقًا به لتحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية في ليبيا»، مشيرًا إلى أن لقائه مع المنقوش تناول التطورات السياسية الأخيرة في البلاد.

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من جانبها، علقت المنقوش على الوضع السياسي بقولها: «الحوار هو الحل الأوحد والأسمى لتخطي جميع الأزمات وتوحيد الفرقاء لنعمل من أجل استقرار ليبيا».