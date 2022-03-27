75 إصابة جديدة بـ«كورونا» في ليبيا و7 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الأحد، تسجيل 75 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» ووفاة 7 حالات، فيما تماثل للشفاء 221 مصابًا، وذلك بعد تسجيل 41 حالة فقط في آخر إعلان للمركز الجمعة الماضي.

وأوضح المركز أنه تسلم 1028 عينة من المختبرات المنتشرة في مختلف المناطق وفرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة، مشيرًا إلى أن نتائج العينات جاءت بواقع: 953 عينة سالبة، و75 إيجابية بنسبة 7.3%.

وأكد البيان أن هناك 114 حالة حرجة من المصابين المتواجدين منذ فترة، منوهًا إلى أن العدد التراكمي للإصابات وصل إلى 501 ألف و495 حالة منذ وصول الوباء إلى ليبيا في مارس 2020، والحالات النشطة 5 آلاف و860 حالة، والمتعافين 489 ألفًا و231 حالة، والوفيات 6 آلاف و404 حالات.