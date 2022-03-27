القبض على شخصين بحوزتهما كميات من الأقراص المخدرة في عين زارة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأحد، إلقاء القبض على متهمين في منطقة عين زارة وبحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة نوع «إكستا» تقدر بنحو 233 قرصًا.
وأشارت الوزارة، في بيان، إلى القبض على المدعو «م.ت» والمدعو «ع. م.ج»، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات الـقانونية حيالهما، إحالتهما إلى جهات الاختصاص.
من جهة أخرى، ألقى أعضاء مكتب التحقيق والتحري بالإدارة العامة للعمليات الأمنية القـبض على المدعو «ع.أ.ص» مقيم بمدينة ترهونة، واتخذت الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى جهات الاختصاص.
وأشار بيان الداخلية إلى أن القبض على المتهم «بناءً على أمر الضبط والإحضار الصادر من قبل وكيل النيابة بمكتب النائب العام»، ولم يوضح البيان طبيعة التهم الموجهة لهذا الشخص.
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