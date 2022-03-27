المنقوش: الانتخابات الحل الوحيد للأزمة الليبية

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبرت وزيرة الخارجية في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، نجلاء المنقوش، أن إجراء الانتخابات بمثابة «الحل الوحيد للأزمة الليبية»، مؤكدة أن هذا الحل يضمن «إنهاء المراحل الانتقالية».

واتهمت المنقوش خلال مشاركتها، السبت، في جلسة بعنوان «اقتصاديات الحرب» ضمن منتدى الدوحة في نسخته العشرين، أطرافًا، لم تسمها، بـ«محاولة التمسك بالسلطة ورفض أي حلحلة للأوضاع»، ورأت في الحوار «حلًا أمثل» للوصول إلى اتفاق سياسي، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

- المنقوش تلتقي في الدوحة نظيريها القطري والجزائري

- المنقوش تشارك في جلسة عن «اقتصاديات الحرب» خلال ندوة بقطر

ونقل البيان عن المنقوش قولها: «علينا أن نتعلم من الدورس الماضية، وأن نتمسك بخارطة الطريق وصولًا إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في أقرب وقت».

وأضافة إلى المنقوش، تحدث في الجلسة وزيرة خارجية كينيا، رايشيل أومامو، ورئيسة مجموعة الأزمات الدولية، كومفورت إيرو، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن، هانز جروندبرج، والمندوبة الأميركية السابقة بالامم المتحدة، كيلي كرافت.

وعلى هامش مشاركتها في منتدى الدوحة، التقت المنقوش وزيري خارجية قطر والجزائر وبحثت معهما العلاقات بين البلدين، علاوة على قضايا إقليمية ودولية.

المنقوش متحدثة خلال إحدى جلسات منتدى الدوحة الـ20، 26 مارس 2022. (وزارة الخارجية)