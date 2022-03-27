الحويج يتعهد باتخاذ كل التدابير للسيطرة على السوق المحلية

القاهرة - بوابة الوسط

تعهد وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، باتخاذ الوزارة الإجراءات والتدابير اللازمة بالتنسيق مع الجهات الضبطية وذات العلاقة للسيطرة على السوق المحلية واستقرار أسعار السلع وضمان انسيابها وتوفرها للمستهلك.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية للوزير للأسواق التجارية بمنطقة السراج وغوط الشعال والدريبي رفقة عميد بلدية جنزور، ومراقب اقتصاد حي الأندلس، ورئيسي فرع جهاز الحرس البلدي جنزور وحي الأندلس، وفق بيان صادر، السبت، عن الوزارة.

واستهدفت الجولة الوقوف على أوضاع السوق المحلية، وأسعار بيع السلع وفق مبادرة بيع السلع الأساسية بسعر الجملة.

تخصيص 60 دينارا دعما نقديا للفرد

وخلال الأسبوع الماضي، أوصى الحويج بضرورة دفع قيمة غلاء المعيشة لمتدني الدخل وفق القانون رقم «27» لسنة 2011، مقترحًا أن يكون ذلك «حلًا موقتًا» لمدة 3 شهور إلى حين وضع آلية ثابتة لدعم زيادة الأسعار.

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كما اقترح الحويج، تخصيص 60 دينارًا دعمًا نقديًا للفرد وفقًا للرقم الوطني في كل أسرة لمواجهة غلاء المعيشة، وذلك في تسجيل مصور بثته منصة «حكومتنا» التابعة للحكومة.

تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع

والثلاثاء، وخلال اجتماع حكومي، وجه الحويج أصحاب المطاحن وشركات صناعة واستيراد السلع الغذائية بتوفير مخزون استراتيجي من السلع الأساسية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أن الوزارة ستباشر في تحديد أسعار السلع الأساسية وإحالتها إلى الجهات الضبطية للتنفيذ وضبط المخالفين والمضاربين.

وأصدر الحويج، الخميس، قرارًا بشأن تحديد الحد الأقصى لأسعار السلع الغذائية، وأوصى كافة المحال التجارية بوضع التسعيرة في مكان بارز، على أن يتولى مأمورو الضبط القضائي قفل أي محال مخالفة.

الحويج خلال جولة بالأسواق التجارية، السبت، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج خلال جولة بالأسواق التجارية، السبت، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج خلال جولة بالأسواق التجارية، السبت، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)

الحويج خلال جولة بالأسواق التجارية، السبت، 26 مارس 2022. (وزارة الاقتصاد والتجارة)