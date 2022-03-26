تسديد الديون ومعالجة المرضى بالخارج ضمن محاور زيارة أبوجناح إلى مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أكد نائب رئيس مجلس الوزرا، وزير الصحة المكلف في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، رمضان أبوجناح، اليوم السبت، حرصه الشديد على الاستفادة من الخبرات المصرية في المجال الطبي؛ لتطوير الكوادر الطبية في ليبيا، وتحسين القطاع الصحي.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية لأبوجناج والوفد المرافق له إلى المركز الطبي العالمي بالعاصمة المصرية القاهرة، حيث تفقد مختلف أقسام وعيادات ومرافق المركز وقسم العلاج الذري والطب النووي، والمكتبة المركزية، وقاعات المحاضرات والتدريب وقسم تأهيل وعلاج مرضى التوحد، كما اطلع على حال المرضى الليبيين، وفق بيان صادر عن أبوجناح.

وأشار البيان إلى أن الزيارة تستهدف التعرف على إمكانات المركز وجاهزيته، وتوافر شروط التعاقد على استقبال المرضى الليبيين من الزراعات التخصصية، ومرضى الأورام و«الجاما نايف»، والعلاج الإشعاعي والمسح الذري.

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مركز طبي مصري مستعد لاستقبال مرضى الأورام من ليبيا

وفي السياق ذاته، أبدى المدير العام للمركز، اللواء مصطفى أبوحطب، استعداد المركز لاستقبال مرضى الأورام والزراعات المختلفة، استنادًا إلى اتفاقات ومراسلات سابقة بين الجانبين، وفق البيان.

وعلى نحو متصل، ناقش أبوجناح مع مدير المركز مسألة تسديد الدولة الليبية جزءًا من الديون المستحقة بمجرد انتهاء اللجان من التدقيق والمراجعة.

كما تقدم وزير الصحة المكلف بالشكر لرئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ومكتب النائب العام، واللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة لمتابعتهم ملف مرضى ضمور العضلات وإعطاء الأولوية له، وتقييمهم الممتاز لهذا المركز الطبي ليكون المقصد الأول للمرضى.

ويزور أبوجناح مصر حاليًا لحضور اجتماع مجلس الوزراء العرب في دورته الـ56. وتأتي زيارته لاستكمال مهمة مراجعة مسألة الديون في الساحات العلاجية، وفق البيان.

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)

من زيارة أبوجناح للمركز الطبي العالمي، 26 مارس 2022. (صفحة أبوجناح على فيسبوك)