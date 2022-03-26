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ماكرون لـ«إردوغان»: يمكن إعادة تحديد استراتيجية قائمة على التعاون بشأن ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 10:36 مساء
ماكرون لـ«إردوغان»: يمكن إعادة تحديد استراتيجية قائمة على التعاون بشأن ليبيا
لقاء سابق بين ماكرون وإردوغان. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن الوضع الذي تسببت به الأزمة الأوكرانية فرصة لـ«توضيح استراتيجي» لـ«دور تركيا في علاقتنا» بشأن عدة ملفات منها القضية الليبية.

وجاءت توضيحات ماكرون خلال محادثات مع الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، عقب القمة الطارئة لرؤساء دول وحكومات حلف الأطلسي في العاصمة البلجيكية بروكسل، هيمنت عليها مسألة الحرب الروسية-الأوكرانية، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية، مساء الجمعة.

وأكد الرئيس الفرنسي إمكانية «إعادة تحديد استراتيجية» قائمة على التعاون مع تركيا بشأن ليبيا والشرق الأوسط، و«إحراز تقدم» في خلافات الرأي التي كانت في السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي يشكل فرصة لإزالة الغموض والشكوك القائمة مع تركيا.

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والقمة بين ماكرون وإردوغان هي الأولى من نوعها منذ أشهر، وتأتي بعدما عاشت العلاقات بين باريس وأنقرة منذ أكثر من عام سلسلة خلافات حول شرق البحر المتوسط، بعد الحادثة بين سفن حربية تركية وفرنسية في يونيو 2020، ومواضيع ليبيا و سورية.

تركيا تتهم الغرب بـ«ازدواجية المعايير»
واتهم وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الأسبوع الماضي، الغرب بالتعامل بـ«ازدواجية معايير» في التعاطي مع الحروب في ليبيا ودول أخرى وفي تعامله مع أوكرانيا.

وكان تشاووش أوغلو يتحدث في الاجتماع الثامن والأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، الذي عقد في العاصمة الباكستانية إسلام أباد يومي الثلاثاء والأربعاء.

واعتبر مجلس الأمن القومي التركي، في بيان عقب اجتماعه برئاسة إردوغان في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، أن «الهدوء الذي ترسخ في ليبيا عبر تضحيات كبيرة هو مكسب مهم وفرصة للشعب الليبي لتحقيق السلام والازدهار». ودعا إلى «تجنب الخطوات التي قد تسبب صراعات جديدة، وتسيير العمليات الديمقراطية على أساس الشرعية من أجل إقامة سلام واستقرار دائمين».

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