باشاغا يتحدث عن علاقته بتركيا والإمارات ومصر.. وموقفه من وقف ضخ النفط

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن علاقته بتركيا «بنيت في أوقات صعبة، ولن تتغير تحت أي ظروف»، منتقدًا في هذا السياق محاولة أطراف ليبية، لم يسمها، «التشويش على حكومته».

وأضاف باشاغا في حوار مع «قناة الوسط»، اليوم السبت، أنه أوضح لأنقرة مسألة توافقه مع (القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة) حفتر ومصر، ولفت إلى أن الأخيرة «لم تتدخل مطلقًا في اختيار الحكومة»، ومضى قائلًا: «ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، والاستقرار في ليبيا جزء أساسي في ذلك».

وأشار إلى تلقيه إشارات «إيجابية للغاية» رسمية وغير رسمية من قطر والإمارات، مشددًا على أن وجود أي قوة تتعارض مع السيادة الليبية «مرفوض»، وقال: «أي قوة موجودة بغير طلب ولا موافقة ليبيا يجب أن تخرج». لكنه أكد أن وجود قوات تركية جاء وفقًا لاتفاقية رسمية.

أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة فيرى رئيس الحكومة المكلف أنها «ستتعزز أكثر»، ولن يكن للموقف الروسي تأثير في هذا الملف.

باشاغا يرفض إيقاف ضخ النفط

وبخصوص الاتفاقيات الدولية، قال باشاغا إن كل الاتفاقيات ستعرض على مجلس النواب، ليقرر بشأنها ما يشاء من التعديل وغيره.

ورفض رئيس الحكومة المكلف إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، قائلًا «إنه سيدعم المؤسسة الموطنية للنفط، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد زيادة الأسعار العالمية والإيرادات».

ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدًا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، كما لفت إلى دراسة توفير دعم مباشر للمواطن أو إعادة نظام توزيع عبر الجمعيات، بعد تحليل المخاطر في كل الخيارات.

موقف مصر وتركيا من حكومة باشاغا

وبعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا ثمنت فيه «ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات» وذلك «بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، «إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية».

بدوره، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في فبراير الماضي، على «أهمية إجراء الانتخابات حتى يختار الليبيون في نهاية المطاف من يريدونه»، معتبرًا أن الانتخابات «ستضمن مستقبلًا سلميًا لليبيا».

جاء ذلك ردًا على سؤال عن تسمية مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة. وقال إردوغان للصحفيين: «أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة)، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

فيما دعا مجلس الأمن القومي التركي، الخميس الماضي، الأطراف المعنية في ليبيا إلى «الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة»، وقال المجلس إن «تضحيات كبيرة» بُذلت من أجل تحقيق «الهدوء» في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك «فرصة لتحقيق السلام»، حسب وكالة «رويترز».