Atwasat

باشاغا يتحدث عن علاقته بتركيا والإمارات ومصر.. وموقفه من وقف ضخ النفط

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 09:32 مساء
باشاغا يتحدث عن علاقته بتركيا والإمارات ومصر.. وموقفه من وقف ضخ النفط
alwasat radio

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن علاقته بتركيا «بنيت في أوقات صعبة، ولن تتغير تحت أي ظروف»، منتقدًا في هذا السياق محاولة أطراف ليبية، لم يسمها، «التشويش على حكومته».

وأضاف باشاغا في حوار مع «قناة الوسط»، اليوم السبت، أنه أوضح لأنقرة مسألة توافقه مع (القائد العام لقوات القيادة العامة المشير خليفة) حفتر ومصر، ولفت إلى أن الأخيرة «لم تتدخل مطلقًا في اختيار الحكومة»، ومضى قائلًا: «ما يحرك القاهرة هو أمنها القومي، والاستقرار في ليبيا جزء أساسي في ذلك».

وأشار إلى تلقيه إشارات «إيجابية للغاية» رسمية وغير رسمية من قطر والإمارات، مشددًا على أن وجود أي قوة تتعارض مع السيادة الليبية «مرفوض»، وقال: «أي قوة موجودة بغير طلب ولا موافقة ليبيا يجب أن تخرج». لكنه أكد أن وجود قوات تركية جاء وفقًا لاتفاقية رسمية.

أما عن العلاقات مع الولايات المتحدة فيرى رئيس الحكومة المكلف أنها «ستتعزز أكثر»، ولن يكن للموقف الروسي تأثير في هذا الملف.

باشاغا يرفض إيقاف ضخ النفط 
وبخصوص الاتفاقيات الدولية، قال باشاغا إن كل الاتفاقيات ستعرض على مجلس النواب، ليقرر بشأنها ما يشاء من التعديل وغيره.

ورفض رئيس الحكومة المكلف إيقاف ضخ النفط كورقة للضغط من أجل تسليم السلطة، قائلًا «إنه سيدعم المؤسسة الموطنية للنفط، خصوصًا في هذه الفترة التي تشهد زيادة الأسعار العالمية والإيرادات».

ودعا باشاغا رجال الأعمال في ليبيا إلى إعادة أعمالهم واستثماراتهم، واعدًا بتقديم الدعم لمشاريعهم، خصوصا في ظل الأزمات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي، كما لفت إلى دراسة توفير دعم مباشر للمواطن أو إعادة نظام توزيع عبر الجمعيات، بعد تحليل المخاطر في كل الخيارات.

موقف مصر وتركيا من حكومة باشاغا
وبعد تكليف فتحي باشاغا برئاسة حكومة جديدة، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانًا ثمنت فيه «ما اتخذه مجلس النواب من إجراءات» وذلك «بالتشاور مع مجلس الدولة وفقا لاتفاق الصخيرات».

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير أحمد حافظ، «إن مصر تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في ليبيا، وإن مصر تؤمن بأن مسار تسوية الأزمة الليبية يظل بيد الشعب الليبي وحده دون تدخلات أو إملاءات خارجية». 

بدوره، شدد الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان في فبراير الماضي، على «أهمية إجراء الانتخابات حتى يختار الليبيون في نهاية المطاف من يريدونه»، معتبرًا أن الانتخابات «ستضمن مستقبلًا سلميًا لليبيا».

جاء ذلك ردًا على سؤال عن تسمية مجلس النواب فتحي باشاغا رئيسا لحكومة جديدة. وقال إردوغان للصحفيين: «أعلن فتحي باشاغا ترشحه. علاقاتنا مع فتحي باشاغا جيدة. من ناحية أخرى (العلاقات) طيبة أيضا مع (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة)، وفق ما نقلت عنه وكالة «رويترز».

فيما دعا مجلس الأمن القومي التركي، الخميس الماضي، الأطراف المعنية في ليبيا إلى «الامتناع عن الخطوات التي قد تؤدي لاندلاع اشتباكات جديدة»، وقال المجلس إن «تضحيات كبيرة» بُذلت من أجل تحقيق «الهدوء» في ليبيا، مشيرًا إلى أن هناك «فرصة لتحقيق السلام»، حسب وكالة «رويترز».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو وصور)

شاهد زعيم كوريا الشمالية وهو يعطي أمر إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات (فيديو ...
«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»

«الأهلي بنغازي» يتعادل وديا مع «المقاولون العرب»
دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز

«بوابة الوسط» ترصد 293 هدفا وخريطة المباريات المتبقية في الدوري الممتاز
الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين

الحرب في اليمن تدخل عامها الثامن مخلفة آلاف القتلى وملايين النازحين
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين والفلسطيينين والليبيين والعراقيين والأفغان على غرار أوكرانيا

وزير خارجية قطر: لم نشهد «أبدًا» استجابة عالمية لمعالجة معاناة السوريين ...
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما

كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
عائلة رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو تؤكد إطلاقه بعد 48 ساعة من خطفه
عائلة رئيس الاتحاد الليبي للتايكوندو تؤكد إطلاقه بعد 48 ساعة من ...
الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس (فيديو)
الحويج يدشن أول لوحة رقمية للنشاط التجاري بحي الأندلس (فيديو)
نورلاند: واشنطن على علم بتقارير نقل المرتزقة من ليبيا إلى أوكرانيا
نورلاند: واشنطن على علم بتقارير نقل المرتزقة من ليبيا إلى ...
باشاغا لـ«قناة الوسط»: الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس
باشاغا لـ«قناة الوسط»: الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس
باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات
باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
باشاغا يتحدث عن علاقته بتركيا والإمارات ومصر.. وموقفه من وقف ضخ النفط
باشاغا يتحدث عن علاقته بتركيا والإمارات ومصر.. وموقفه من وقف......
باشاغا يتهم الدبيبة بـ«إفشال» الانتخابات: لم يلتزم بتعهده
باشاغا يتهم الدبيبة بـ«إفشال» الانتخابات: لم يلتزم بتعهده...
غوتيريس يعول على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين
غوتيريس يعول على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين...
باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات
باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات...
باشاغا لـ«قناة الوسط»: الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس
باشاغا لـ«قناة الوسط»: الحكومة لن تعمل إلا في طرابلس...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط