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باشاغا يتهم الدبيبة بـ«إفشال» الانتخابات: لم يلتزم بتعهده

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 08:55 مساء
باشاغا يتهم الدبيبة بـ«إفشال» الانتخابات: لم يلتزم بتعهده
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قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إن ما سماه «غياب التزام» رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، بتعهده بعدم المشاركة في الانتخابات «كان من الأسباب المهمة التي أفشلتها».

وأضاف باشاغا، خلال حوار مع «قناة الوسط»، اليوم السبت: «من العام 2011 والحكومات الليبية المتتالية سلمت بسلاسة، وحتى حكومة الإنقاذ استجابت بعد مدة قصيرة، لكن حكومة الدبيبة، لم تفعل وهذه مشكلة أخلاقية قبل أن تكون سياسية».

وتابع: «الدبيبة لم يكن ينوي إجراء الانتخابات، منذ البداية وأبلغ أطرافًا خارجية وداخلية بأنه سيستمر لعامين وأكثر، ولن تكون هناك انتخابات».

وبخصوص بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قال رئيس الحكومة المكلف إنه «على تنسيق كامل» معها، ويواصل دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، كما أشار إلى تقديمه تعهدات أمام مجلس النواب، للوصول إلى الانتخابات، معتبرًا أن ذلك «ضمانة كافية» لعدم استمرار حكومته في السلطة.

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