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غوتيريس يعول على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 08:47 مساء
غوتيريس يعول على الجامعة العربية لتيسير اتفاق بين الليبيين
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إنه يعول على الجامعة العربية وأعضائها لمواصلة إعطاء الأولوية للتوصل إلى اتفاق بشأن عملية سياسية شاملة في ليبيا، والمضي قدمًا في التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم «2570».

جاء ذلك خلال كلمة لغوتيريس، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عقدت في نيويورك، بشأن التعاون بين المجلس والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية (جامعة الدول العربية)، وفق ما نشر موقع الهيئة الأممية يوم الخميس.

ورحب الأمين العام بـ«المشاركة البناءة» للجامعة العربية في ليبيا للمساعدة في الحفاظ على الوحدة والاستقرار، «الذي تحقق بشق الأنفس»، منذ توقيع وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020.

تداعيات الحرب في أوكرانيا على ليبيا
وبخصوص التداعيات العالمية العميقة للحرب في أوكرانيا، قال غوتيريس إن التعاون بين الأمم المتحدة والجامعة العربية «يكتسي صبغة أكثر إلحاحا»، مشيرًا إلى أن عديد البلدان تستورد ما لا يقل عن نصف قمحها من أوكرانيا أو روسيا، بما في ذلك السودان، الصومال، لبنان، اليمن، ليبيا ومصر.

إضافة إلى ذلك، فإنه يرى «أدلة على أن هذه الحرب تستنزف الموارد، وتحول الاهتمام عن بؤر التوتر الأخرى التي هي في أمس الحاجة إلى ذلك».

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أبوالغيط يخشى «نسيان» أزمات المنطقة بسبب التوتر الدولي الحالي
بدوره أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، عن تقديره للأمين العام للأمم المتحدة «لاهتمامه المتواصل بتعزيز التعاون بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية».

وقال: «إن لدينا خشية كبيرة من أن يجري نسيان أو تجاهل أزمات المنطقة العربية في وسط هذا الوضع الدولي المتوتر... إن المنطقة العربية لا تزال تعاني الهزة الكبرى التي تعرضت لها في العام 2011.. وثمة صراعات ما زالت مشتعلة داخل دول مثل سورية وليبيا واليمن».

وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة، في منتصف مارس الجاري، أشارت خلالها مسؤولة الشؤون السياسية بالأمم المتحدة بالهيئة الأممية، روزماري ديكارلو، إلى المأزق السياسي الذي يهدد ليبيا مرة أخرى من قبل «حكومتين متوازيتين» واحدة يرأسها المكلف من طرف مجلس النواب فتحي باشاغا، والأخرى يقودها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة.

ودعت ديكارلو إلى «أولوية الحفاظ على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس وتحقيق التطلعات الانتخابية لنحو ثلاثة ملايين ناخب مسجل»، محذرة من أن «ليبيا تواجه الآن مرحلة جديدة من الاستقطاب السياسي مما يهدد بتقسيم مؤسساتها مرة أخرى».\

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