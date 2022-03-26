باشاغا: لم نتشاور مع الدول الصديقة.. وهذا خلق لنا صعوبات

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب، فتحي باشاغا، إنه لم «يتشاور» مع دول صديقة، لم يسمها، قبل تشكيل الحكومة، معتبرًا أن ذلك تسبب في «صعوبات».

وأضاف باشاغا، في حوار مع قناة «الوسط»، اليوم السبت: «لم نتشاور مع الدول الصديقة والحليفة، ربما جرى الحديث معها، لكن لم نصل لدرجة التشاور وهذا ما خلق لنا صعوبات الآن».

وشدد على أنه «لا مخرج» من الأزمة الحالية في ليبيا غير «التوافق»، عبر الآليات التي نص عليها الحوار السياسي»، مؤكدًا أنه «لا يمكن إنكار القوى الفاعلة على الأرض شرقًا وغربًا، سياسيًا وعسكريًا».