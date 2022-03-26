Atwasat

12 حزبا وتنظيما يرفضون المشاركة في اجتماع الأحزاب في بنغازي «دون تنسيق»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 04:10 مساء
12 حزبا وتنظيما يرفضون المشاركة في اجتماع الأحزاب في بنغازي «دون تنسيق»
من أعمال المؤتمر العام الثاني للأحزاب السياسية بمدينة بنغازي»، 26 مارس 2022. (تسجيل مصور)
alwasat radio

أعلن 12 حزبًا سياسيًا وتنظيمًا سياسيًا، اليوم السبت، عدم نيتها المشاركة في ما وصفوها بـ«اللقاءات التي تدعو إليها الأطراف المتصارعة على السلطة»، وهو ما جاء بالتزامن مع لقاء لأحزاب سياسية ليبية باسم «المؤتمر العام الثاني للأحزاب السياسية بمدينة بنغازي»، تحت شعار «الأحزاب رافعة العملية السياسية في ليبيا» في بنغازي اليوم السبت.

وقالت الأحزاب الـ12 في بيان إنها «لا تقبل الزج بالأحزاب السياسية في المناكفات السياسية أو الصراع السياسي بين الأطراف المتنازعة على السلطة». وأشار الموقعون على البيان إلى «أهمية التنسيق في أي لقاء للأحزاب السياسية وضرورة التحضير له بمشاركة جميع المستهدفين بالحضور، وأن يتم الاتفاق مسبقًا على تفاصيل اللقاء وأهدافه وترتيباته ومخرجاته».

وشمل الموقعون أحزاب «المدني الديمقرطي والسلام والازدهار وتحالف القوى الوطنية والوطني الوسطي والحركة الوطنية وشباب الغد والحراك الوطني». كما احتوت قائمة الموقعين كلاً من «ديسمبر 24 حراك وتجمع ريادة واتحاد نساء ليبيا والاتحاد النسائي درنة والشبكة الليبية لتمكين المرأة».

وأكدت هذه الأحزاب في الوقت نفسه «حق المشاركة السياسية والعمل الجماعي المنظم والعمل السياسي المؤسسي المبني على التعددية السياسية والمنهجية الديمقراطية، وحق الأحزاب السياسية الوطنية في المشاركة في العمل السياسي وتفادي العمل الفردي أو القبلي والهيمنة الأجنبية أو هيمنة المجموعات المسلحة».

ودعا البيان إلى أن «يكون للأحزاب السياسية حضورها الرئيسي في الانتخابات بمستوياتها المختلفة (البلدية والنيابية والرئاسي»، مؤكدًا «ضرورة التزام المؤسسات التشريعية والتنفيذية بتطبيق أحكام المادة (20) من القانون رقم (29) لسنة (2012) بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، بتخصيص مبالغ مالية للأحزاب بالميزانية العامة للدولة، لتفعيل دورها في المشهد السياسي تنفيذًا للمادة الرابعة من الاعلان الدستوري».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات

دبي تعرض أكبر ماسة بيضاء في تاريخ المزادات
الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة

الكيلاني عون الشاعر الرسام بدهشة الطفولة
كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟

كيف أنهت أسواق النفط تعاملات الأسبوع؟
فطيرة تفاح دون فرن

فطيرة تفاح دون فرن
زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا

زيلينسكي يطالب قطر بزيادة إنتاج الغاز في مواجهة روسيا
3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا

3 انتصارات عريبة في تصفيات كأس العالم بأفريقيا
هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما

كوبولا يكشف رفضه لإخراج «العرّاب» قبل 50 عاما
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أسعار صرف العملات في السوقين الرسمية والموازية (19 - 24 مارس 2022)
أسعار صرف العملات في السوقين الرسمية والموازية (19 - 24 مارس ...
د. علي سعيد لـ«قناة الوسط»: الأطراف الدولية لن تتوافق و«اقتسام السلطة» يبقي الأزمة الليبية
د. علي سعيد لـ«قناة الوسط»: الأطراف الدولية لن تتوافق و«اقتسام ...
صنع الله: مؤسسة النفط حصلت من الحكومة الحالية على 11% فقط من الميزانية المطلوبة
صنع الله: مؤسسة النفط حصلت من الحكومة الحالية على 11% فقط من ...
د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل بتشكيل لجنة خبراء لتعديله
د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل ...
«المركزي»: تسليم 100 مليون دينار سيولة نقدية للمنطقة الشرقية
«المركزي»: تسليم 100 مليون دينار سيولة نقدية للمنطقة الشرقية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
المنقوش تشارك في جلسة عن «اقتصاديات الحرب» خلال ندوة بقطر
المنقوش تشارك في جلسة عن «اقتصاديات الحرب» خلال ندوة بقطر...
محمد امبارك لـ«قناة الوسط»: إنهاء المرحلة الانتقالية بالعودة للشعب عبر انتخابات أو «مؤتمر تأسيسي»
محمد امبارك لـ«قناة الوسط»: إنهاء المرحلة الانتقالية بالعودة......
12 حزبا وتنظيما يرفضون المشاركة في اجتماع الأحزاب في بنغازي «دون تنسيق»
12 حزبا وتنظيما يرفضون المشاركة في اجتماع الأحزاب في بنغازي ......
«المركزي»: تسليم 100 مليون دينار سيولة نقدية للمنطقة الشرقية
«المركزي»: تسليم 100 مليون دينار سيولة نقدية للمنطقة الشرقية...
د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل بتشكيل لجنة خبراء لتعديله
د. ابتسام بحيح لـ«قناة الوسط»: دستور الاستقلال قد يكون الحل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط