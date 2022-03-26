12 حزبا وتنظيما يرفضون المشاركة في اجتماع الأحزاب في بنغازي «دون تنسيق»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن 12 حزبًا سياسيًا وتنظيمًا سياسيًا، اليوم السبت، عدم نيتها المشاركة في ما وصفوها بـ«اللقاءات التي تدعو إليها الأطراف المتصارعة على السلطة»، وهو ما جاء بالتزامن مع لقاء لأحزاب سياسية ليبية باسم «المؤتمر العام الثاني للأحزاب السياسية بمدينة بنغازي»، تحت شعار «الأحزاب رافعة العملية السياسية في ليبيا» في بنغازي اليوم السبت.

وقالت الأحزاب الـ12 في بيان إنها «لا تقبل الزج بالأحزاب السياسية في المناكفات السياسية أو الصراع السياسي بين الأطراف المتنازعة على السلطة». وأشار الموقعون على البيان إلى «أهمية التنسيق في أي لقاء للأحزاب السياسية وضرورة التحضير له بمشاركة جميع المستهدفين بالحضور، وأن يتم الاتفاق مسبقًا على تفاصيل اللقاء وأهدافه وترتيباته ومخرجاته».

وشمل الموقعون أحزاب «المدني الديمقرطي والسلام والازدهار وتحالف القوى الوطنية والوطني الوسطي والحركة الوطنية وشباب الغد والحراك الوطني». كما احتوت قائمة الموقعين كلاً من «ديسمبر 24 حراك وتجمع ريادة واتحاد نساء ليبيا والاتحاد النسائي درنة والشبكة الليبية لتمكين المرأة».

وأكدت هذه الأحزاب في الوقت نفسه «حق المشاركة السياسية والعمل الجماعي المنظم والعمل السياسي المؤسسي المبني على التعددية السياسية والمنهجية الديمقراطية، وحق الأحزاب السياسية الوطنية في المشاركة في العمل السياسي وتفادي العمل الفردي أو القبلي والهيمنة الأجنبية أو هيمنة المجموعات المسلحة».

ودعا البيان إلى أن «يكون للأحزاب السياسية حضورها الرئيسي في الانتخابات بمستوياتها المختلفة (البلدية والنيابية والرئاسي»، مؤكدًا «ضرورة التزام المؤسسات التشريعية والتنفيذية بتطبيق أحكام المادة (20) من القانون رقم (29) لسنة (2012) بشأن تنظيم الأحزاب السياسية، بتخصيص مبالغ مالية للأحزاب بالميزانية العامة للدولة، لتفعيل دورها في المشهد السياسي تنفيذًا للمادة الرابعة من الاعلان الدستوري».