أسعار صرف العملات في السوقين الرسمية والموازية (19 - 24 مارس 2022)

القاهرة - بوابة الوسط

تباين الأداء الأسبوعي للعملات الرئيسية مقابل الدينار في السوقين الرسمية والموازية الأسبوع الماضي.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار الليبي خلال تعاملات، الخميس، مسجلًا 4.66 دينار بفارق قرش واحد عن أسعار الأحد الماضي. واستقر اليورو عند 5.13 دينار، وارتفع سعر الجنيه الإسترليني بفارق ثلاثة قروش مسجلًا 6.15 د‫ينار مقابل 6.12 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وارتفع الريال السعودي إلى مستوى 1.24 دينار مقابل 1.23 دينار الأحد، فيما ارتفع الدرهم الإماراتي قرشًا واحدًا مسجلًا 1.27 د‫ينار مقابل 1.26 دينار، بينما استقرت الليرة التركية عند 0.31 دينار، واليوان الصيني عند مستوى 0.73 دينار.

وفي السوق الموازية، استقرت أسعار العملات الدولية الرئيسية، إذ حافظ الدولار على مستوى 4.94 دينار، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على مواقع التواصل الاجتماعي. واستقر سعر اليورو الأوروبي عند 5.40 دينار، والجنيه الإسترليني عند 6.54 دينار. وانخفض سعر الليرة التركية بفارق قرشين مسجلا 0.35 دينار مقابل 0.33 دينار يوم السبت كما حافظ الدينار التونسي على مستوى 1.67 دينار.

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