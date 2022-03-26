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الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 11:24 صباحا
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
نشـرة الصيـد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا اليوم السبت 26 مارس 2022.
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حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من راس إجدير إلى سرت تتراوح سرعتها ين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 2.5 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت
• تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل من مساء اليوم.
• الرياح شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ظهر غدٍ إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح  بين 5 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.5 متر.
• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.
• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.
• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
• السماء صافية إلى قليلة السحب.
• الرياح شمالية شرقية اليوم على الساحل الممتد من رأس لانوف إلى بنغازي وشمالية غربية على باقي الساحل يتحول إلى شلوق يوم الغد على معظم الساحل تتراوح سـرعتها بين 5 و20 عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر.
• البحر خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب اليوم على أقصى الساحل الشرقي.
• درجة حرارة سطح البحر  بين 14 و16 درجة مئوية.

الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
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