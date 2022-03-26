الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين

القاهرة - بوابة الوسط

حذَّر المركز الوطني للأرصاد الجوية من هبوب رياح شرقية إلى جنوبية غربية نشطة إلى قوية على الساحل الممتد من راس إجدير إلى سرت تتراوح سرعتها ين 25 و30 عقدة مع ارتفاع للموج يصل إلى 2.5 متر.

الساحل من رأس إجدير إلى سرت

• تكاثر للسحب من حين إلى آخر مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على طول الساحل من مساء اليوم.

• الرياح شرقية إلى جنوبية غربية تتحول ظهر غدٍ إلى متغيرة الاتجاه على ساحل زوارة وطرابلس سرعتها تتراوح بين 5 و30 عقدة على الساحل الممتد من زوارة إلى سرت.

• ارتفاع الموج يتراوح بين 1 و2.5 متر.

• البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب.

• درجة حرارة سطح البحر بين 14 و16 درجة مئوية.

• الرؤيـة جيدة إلى متوسطة بسبب إثارة الأتربة.