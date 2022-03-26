Atwasat

ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 26 مارس 2022, 10:04 صباحا
ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات
التقرير الأسبوعي للحالة الوبائية يشير إلى انخفاضات قياسية في أعداد حالات الإصابة بفيروس «كورونا». (المركز الوطني لمكافحة الأمراض)
alwasat radio

واصلت معدلات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا تراجعها الأسبوع الماضي، ولم تتجاوز أية منطقة حاجز 50 حالة لكل 100 ألف مواطن، وفق بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.
وفي تقريره الأسبوعي، الصادر اليوم السبت، أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض استمرار تحسُّن الوضع الوبائي في البلاد، مع الانخفاضات القياسية في أعداد الحالات؛ إذ هبط مؤشر نسبة الحالات الموجبة دون حاجز 5%، لأول مرة منذ دخول البلاد في مستوى الانتشار المجتمعي. وأشار التقرير الأسبوعي، إلى انخفاض الانتشار الوبائي إلى 0.70 نهاية الأسبوع الماضي، واستقراره تحت 1 لأكثر من شهرين متتاليين، في إشارة إلى استقرار الوضع الوبائي.

التقرير نوه باستمرار انخفاض نسبة الحالات الموجبة وصولًا إلى 8% تزامنًا مع انخفاض عدد الاختبارات، إشارة إلى تباطؤ انتشار المرض، ولفت إلى استقرار معدل الوفيات 1.34 تماشيًا مع نمط انتشار الموجة الرابعة. ونهاية الأسبوع الماضي، كان إعلان مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح، خروج ليبيا من الموجة الرابعة لفيروس «كورونا المستجد». السائح أعلن أن جميع المناطق تخطت الموجة، قائلًا: «رجعت ليبيا كلها زرقاء»، أي في المستوى الوبائي الأول. وأضاف: «رجعنا إلى وضع الاستقرار الوبائي على كافة التراب الليبي.. لكن لا نستطيع القول إن كورونا انتهت».

- وصول شحنة طبية لمركز عزل سرت
- بلدية سرت توزع كمية أدوية على المستشفيات والمراكز الطبية

وفق آخر أرقام صادرة يوم الجمعة، فقد ارتفعت الحصيلة الإجمالية لإصابات الوباء منذ ظهوره في ليبيا مارس 2020، إلى 501 ألف و420 حالة، بينها 489 ألفًا و10 شفاء، و6013 نشطة، و6397 وفاة.

وجاءت الأرقام الرسمية الصادرة من الأحد إلى الجمعة كالتالي:

الأحد: 151 إصابة.. وست وفيات
تسجيل 151 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ست وفيات و645 حالة شفاء. المركز الوطني لمكافحة الأمراض أوضح في بيانه اليومي لرصد الحالة الوبائية، أنه تسلم 1450 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبينت سلبية 1299 عينة، وإيجابية 151 عينة، بنسبة 10.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

الإثنين: 120 إصابة.. وثلاث وفيات
تسجيل 120 حالة إصابة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاث وفيات و470 حالة شفاء وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض، في بيان التحديث اليومي للحالة الوبائية، إنه تسلم 1283 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبينت سلبية 1163 عينة، وإيجابية 120 عينة، بنسبة 9.3% من إجمالي العينات المفحوصة.

الثلاثاء :76 إصابة.. وخمس وفيات
تسجيل 76 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، و112 حالة حرجة، يوم الإثنين، وفيما توفي خمسة أشخاص، وتماثل للشفاء 367 مصابًا، حسب بيان المركز الوطني لمكافحة الأمراض. وبلغت نسبة الحالات الموجبة 7.8% من إجمالي 966 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 890 منها، وجاءت حالات الوفيات كلها في المنطقة الغربية.

الأربعاء: 85 إصابة.. وسبع وفيات
تسجيل 85 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في البلاد، و102 حالة حرجة. وبينما تماثل للشفاء 278 مصابًا، تُوفي سبعة آخرون، حسب بيان المركز، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، الأربعاء. وبلغت نسبة الحالات الموجبة 8.6% من إجمالي 983 عينة جرى تحليلها، حيث ظهرت سلبية 898 منها. وتوزعت حالات الوفاة، بواقع ثلاث حالات في المنطقة الغربية، وأربع حالات في المنطقة الشرقية.

الخميس: 83 إصابة و ثلاث وفيات
تسجيل 83 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، إضافة إلى ثلاث وفيات و316 حالة شفاء من الفيروس، وقال المركز في بيان إنه تسلم 1193 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1110 عينات وإيجابية 83 عينة بنسبة 7% من إجمالي العينات المفحوصة.

الجمعة: 41 إصابة و خمس وفيات
تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وخمس حالات وفاة و287 حالة شفاء من الوباء خلال الساعات الـ24 الماضية. وقال المركز في بيانه رقم «673»، إنه تسلم، 1187 عينة للكشف عن الفيروس، حيث تبين سلبية 1146 عينة، وإيجابية 41 عينة بنسبة 3.4% من إجمالي العينات المفحوصة.

ما هو الدرن؟
من جهة أخرى، وتحت عنوان «ما هو الدرن»، نشر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، بعض المعلومات عن مرض الدرن أو السل. وقال المركز على صفحته في «فيسبوك»، الأحد، إن الدرن هو مرض بكتيري معدٍ يصيب الرئة أو قد يصيب أجزاء أخرى من الجسم.

كيف تنتقل عدوى الدرن؟
عن طريق التنفس؛ وذلك عند قيام المصاب بمرض الدرن بالعطس أو السعال أو الحديث.
عن طريق الطعام؛ وذلك عند القيام بتناول الطعام الخاص والمستخدم من قبل مريض الدرن.
عن طريق اللمس؛ وذلك عند القيام باستعمال الأدوات الخاصة بمريض الدرن.

الأعراض العامة للدرن
ارتفاع درجة حرارة الجسم.
شعور المريض بالرعشة أو وجود عرق بالليل.
فقدان الشهية والوزن.
ضعف عام فى الجسم مع عسر هضم.
الشعور بالتعب عند بذل أي مجهود مع آلام متفرقة فى أنحاء الجسم.

الأعراض الرئوية
السعال المستمر يصحبه بعد فترة بلغم مخاطي، الذي يتحول إلى صديدي، وبعد فترة إلى دموي.
ضيق في التنفس وآلام في الصدر.
مريض الدرن الرئوي أكثر عرضة للإصابة بنزلات البرد والالتهاب الرئوي.
يمكن أن يصيب السل أجزاءً أخرى من الجسم، مثل الكلى أو العمود الفقري أو الدماغ. وعندما تحدث الإصابة خارج الرئتين، تختلف العلامات والأعراض وفقًا للعضو المصاب. وخصص 24 مارس من كل عام يومًا عالميًا لمكافحة السل، تزامنًا مع ذكرى اكتشاف الجرثومة المسببة للمرض، والهدف من إحياء اليوم العالمي للسل هو الحد من انتشاره والقضاء عليه وزيادة وعي المواطنين والشعوب بمدى خطورة هذا المرض، ولتكثيف الجهود للوقاية وإنهاء وبائه في العالم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)

هجمات الحوثيين تتسبب في أضرار بالغة بمنشآت نفطية في السعودية (فيديو)
لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة

لقاء بين قادة الأردن ومصر والعراق والإمارات في العقبة
مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا

مدرب البرتغال يخشى سيناريو إيطاليا
الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن أنه سيركز من الآن فصاعدا على «تحرير» شرق أوكرانيا
عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)

عبر قناة «WTV».. الليبي سعد الفلاح يسقط خصمه الأوزباكستاني بالقاضية (فيديو)
الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا

الرئيس الأميركي يصل إلى مدينة جيشوف ببولندا قرب الحدود مع أوكرانيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط

جريدة «الوسط»: معركة «شد حبال» للسيطرة على أموال النفط
الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها

الدبيبة يلزم المستوردين بفحص البضائع في بلد التصدير عبر شركة واحدة قبل شحنها
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف

«الشؤون الاجتماعية»: إحالة منحة الأبناء عن شهور يناير وفبراير ومارس للمصارف
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021

6.8 مليار يورو تبادلا تجاريا بين ليبيا وإيطاليا في 2021
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
في مقابلة تذاع السبت.. باشاغا يتحدث إلى «WTV» عن شعبيته في مصراتة وعلاقته بتركيا ومصر
في مقابلة تذاع السبت.. باشاغا يتحدث إلى «WTV» عن شعبيته في مصراتة...
ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 4.5 كيلوغرام حشيش في بنغازي
ضبط تجار مخدرات بحوزتهم 4.5 كيلوغرام حشيش في بنغازي
بعد نهاية الاجتماع التشاوري في تونس.. وليامز تشكر مجلس الدولة وتؤكد ثقتها في انضمام «النواب» قريبا
بعد نهاية الاجتماع التشاوري في تونس.. وليامز تشكر مجلس الدولة ...
المنطقة الشرقية تستقبل مليار دينار سيولة من «المركزي» اليوم
المنطقة الشرقية تستقبل مليار دينار سيولة من «المركزي» اليوم
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غرب ليبيا
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غرب ليبيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
خبير اقتصادي: قطاع النفط الليبي قد يحتاج 10 مليارات دولار
خبير اقتصادي: قطاع النفط الليبي قد يحتاج 10 مليارات دولار...
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين
الأرصاد تصدر تحذيرا للصيادين...
ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات قياسية في الإصابات.. واستقرار معدل الوفيات
ماذا بعد الخروج من الموجة الرابعة لـ«كورونا»؟ انخفاضات ......
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غرب ليبيا
الأرصاد تحذر من تقلبات جوية غرب ليبيا...
المنطقة الشرقية تستقبل مليار دينار سيولة من «المركزي» اليوم
المنطقة الشرقية تستقبل مليار دينار سيولة من «المركزي» اليوم...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط