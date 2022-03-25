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في مقابلة تذاع غدا.. باشاغا يتحدث إلى «WTV» عن شعبيته في مصراتة وعلاقته بتركيا ومصر

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 08:38 مساء
في مقابلة تذاع غدا.. باشاغا يتحدث إلى «WTV» عن شعبيته في مصراتة وعلاقته بتركيا ومصر
صورة من مقابلة باشاغا مع قناة «WTV» التي ستذاع السبت، 26 مارس 2022.
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قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا إنه لم يفقد شعبيته في مصراتة «رغم توظيف المال والإعلام ضده»، مشيرا إلى أن المواقف المناهضة له في المدينة «مصنوعة وسطحية وهي وهمية و موقتة».

وتحدث باشاغا، في مقابلة مع قناة «WTV»، ستذاع في الثامنة مساء غد السبت، عن رؤيته للتشكيل الحكومي الجديد، حيث كان يريد الاكتفاء بـ 20 وزيرا فقط، كما عرج على علاقاته بالدول، خصوصا تركيا ومصر، وأيضا موقف الولايات المتحدة، ومدى تأثره باعتراف روسيا بحكومته.

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وأشار باشاغا بأنه فوجئ بموقف رئيس مجلس الأعلى للدولة خالد المشري من حكومته، واتهم رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بالتسبب في إفشال الانتخابات، كما رد على سؤال حول استخدام النفط كورقة ضغط لاستلام السلطة، وآخر حول تقرير سابق لديوان المحاسبة بخصوص نفقات وزارة الداخلية. وستعيد القناة إذاعة الحلقة في ليل السبت أيضا، وبالتحديد في الساعة الثانية عشرة والنصف.

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