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خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا في هذه البلاد الطيبة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 25 مارس 2022, 07:04 مساء
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا في هذه البلاد الطيبة
الدبيبة خلال إلقائه كلمة في مسجد أبورقيبة بالعاصمة طرابلس، 25 مارس 2022، (حكومة الوحدة)
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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة إن ليبيا بنيت على أساس قوي، ولا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد، ولا يمكن أن «نرى فيها ملحدًا».

جاء ذلك في كلمة عقب صلاة الجمعة في مسجد أبورقيبة وسط العاصمة طرابلس، الذي افتتحه اليوم الجمعة، بعد استكمال صيانته وتجهيزه، حسب بيان المكتب الإعلامي للحكومة على صفحتها في موقع فيسبوك.

وقال الدبيبة: «أفرح عندما أرى المساجد تعمر في المدن والقرى»، مشيرًا إلى أن الأهالي ينتظرون الدعم من الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية لبناء المساجد في القرى والمدن، خصوصًا بالمنطقة الجنوبية.

وأضاف: «هذه البلاد الطيبة لا يمكن أن نرى فيها ملحدا إن شاء الله.. هذه البلاد بنيت على أساس قوي.. نريد أن نوعي أبناءنا.. هذه البلاد لا يمكن إلا أن ترفع راية التوحيد.. ربي يبعدنا عن هذه الآفة.. هذا الشعب الطيب سنراه يلتف في المساجد خلال شهر رمضان يكبر ويهلل.. لسنا خائفين على شبابنا».

ويوم الأربعاء الماضي، أصدرت هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خطبة معممة لليوم الجمعة، حول «الإلحاد وخطره».

الدبيبة خلال الاستماع إلى خطبة الجمعة في المسجد.
الدبيبة خلال الاستماع إلى خطبة الجمعة في المسجد.
الدبيبة مع المصلين.
الدبيبة مع المصلين.
الدبيبة مع المصلين.
الدبيبة مع المصلين.
الدبيبة خلال جولة عقب صلاة الجمعة في المنطقة المحيطة بمسجد أبورقيبة بالعاصمة.
الدبيبة خلال جولة عقب صلاة الجمعة في المنطقة المحيطة بمسجد أبورقيبة بالعاصمة.
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