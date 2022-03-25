Atwasat

راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني الجمعة 25 مارس 2022, 06:26 مساء
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
الرئيس الروسي بوتين في قاعدة حميميم الجوية السورية والخاضعة للسيطرة الروسية. (أرشيفية: الإنترنت).
alwasat radio

يتأهب مرتزقة سوريون قاتلوا في صفوف طرفي النزاع في ليبيا جرى إعادة تجميعهم ونقلهم إلى سورية تحسبًا للقتال ضد القوات الروسية أو الأوكرانية في كييف، وفقًا لـما نقله «راديو فرنسا الدولي»، عن منظّمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة».

ولفت «راديو فرنسا الدولي»، في تقرير له إلى «انسحاب مرتزقة ينشطون تحت لواء مجموعة (فاغنر) الروسية شبه العسكرية المنتشرة في عدة مناطق في ليبيا من مواقعهم المختلفة منذ يناير وأعيد تجميع صفوفهم في الجنوب، كما جرى إرسال المرتزقة السوريين الموالين للنظام السوري الذين استأجرتهم (فاغنر) للقتال في ليبيا».

نقل المرتزقة من ليبيا إلى سورية
واستند التقرير لشهادة منظّمة «سوريون من أجل الحقيقة والعدالة» التي كشفت «إرسال بضع مئات من المرتزقة السوريين بعد نهاية مهمتهم في بنغازي، منتصف فبراير إلى روسيا للمشاركة في الحرب في أوكرانيا إلى جانب الروس»، مشيرة إلى أنه «جرى نقلهم من ليبيا إلى سورية عبر قاعدة حميميم الجوية الخاضعة بالكامل للسيطرة الروسية ثم إلى موسكو حيث تحدث المصدر عن تخصيص طائرة (إليوشن) روسية لنقل المعدات والقوات»، وعلى العكس من ذلك، فإن «المرتزقة الذين قاتلوا جنبًا إلى جنب مع حكومة فايز السراج في ليبيا، والذين عادوا بحسب معلومات «راديو فرنسا الدولي» من طرابلس إلى تركيا، يستعدون أيضًا للذهاب إلى أوكرانيا، ولكن من أجل محاربة الروس».

وبحسب المنظمة السورية غير الحكومية، فإن «هؤلاء المرتزقة جُندوا من قبل شركة (الصياد)، وهي شركة أمنية سورية نشطة للغاية توصف بـ(واجهة لفاغنر). في حين منذ العام 2019 مع انتهاء حرب طرابلس في ليبيا، يعمل هؤلاء المرتزقة السوريون في شرق وجنوب البلاد. وقاموا بحراسة المواقع الحساسة مثل محطات النفط بأوامر من الضباط الروس».

سوريون على قوائم الذهاب للقتال في سورية
من جهته، أكد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن آلاف السوريين الآخرين في البلاد وبالتحديد في المناطق الخاضعة لسيطرة نظام بشار الأسد مسجلين على قوائم للذهاب والقتال إلى جانب الروس، لكن يبدو أن الحرب في سورية تمتد إلى روسيا وأوكرانيا، لأن السوريين الموالين لروسيا ليسوا فقط من يريدون القتال في أوكرانيا.

وفي سورية، تقول جميع الميليشيات التي حاربت الدولة منذ 11 عامًا، إنها تريد الانتقام من الروس من خلال القتال في الجيش الأوكراني. ويجري تجنيدهم من قبل الشركات الأمنية التركية، حيث يتواجدون في البلدات التي لا تزال خارج سيطرة السلطات السورية مثل بلدة درعا التي توجه إليها عشرات الرجال إلى أوكرانيا.

وبحسب مصادر المعارضة التركية، فإن هؤلاء المرتزقة السوريين الذين يدافعون عن أوكرانيا مجندون من مناطق شمال سورية الواقعة في المنطقة الواقعة تحت النفوذ التركي، وقد قام آلاف السوريين بالتسجيل على قوائم من كلا الجانبين حيث يُطلب منهم أن يكون لديهم خبرة عسكرية. ويوضح شاب سوري كان في طريقه إلى تركيا في مقطع فيديو على صفحته على «فيسبوك»، موضحًا «القتال أو الجوع، لن أعود مرة أخرى أبدًا» في إشارة إلى الوضع المعيشي الصعب في سورية.

وفي الوقت الحالي، لا يبدو أن هؤلاء المرتزقة يعملون بالفعل في أوكرانيا. وعلى الجانب الروسي، هم في قواعد تدريب بالقرب من روستوف في روسيا وبيلاروسيا. وعلى الجانب التركي، يتدربون في قواعد بالقرب من الحدود السورية، وهي القواعد نفسها التي استخدمها أولئك الذين أرسلوا سابقًا إلى ليبيا، وفقًا لـ«راديو فرنسا الدولي».

- المنفي يطالب الاتحاد الأفريقي بدعم إجراء الانتخابات وإخراج المرتزقة من ليبيا
- الجيش الروسي يعلن قتل «مرتزقة أجانب» في ضربات بمناطق أوكرانية (فيديو)
- الرئيس الأوكراني: روسيا تتعاقد مع قتلة سوريين من أجل تدمير أوكرانيا

نفي القيادة العامة للجيش الليبي
ونفى الناطق باسم القيادة العامة للجيش الليبي، اللواء أحمد المسماري، الأربعاء الماضي، صحة تقارير إعلامية عن زيارة المشير خليفة حفتر إلى روسيا أخيرًا أو إعطائه وعدًا لموسكو بإرسال متطوعين للقتال معها في أوكرانيا. منتقدًا تقارير لوسائل إعلام محلية ودولية قبل أيام، وقال المسماري في مؤتمر صحفي بمدينة بنغازي هذا «كلام غير منطقي ومجرد أكاذيب وادعاءات، نحن لا نقف مع روسيا ولا مع أوكرانيا، نحن مع الحرب ضد الإرهاب»، ودعا المسماري «الجيران المتحاربين روسيا وأوكرانيا إلى الجلوس على طاولة المفاوضات ومعالجة شواغلهم والخروج بنتائج تلبي مطالبهم لحماية الشعوب من ويلات الحروب».

وأطلقت روسيا عملية عسكرية في جارتها أوكرانيا منذ 24 فبراير الماضي الأمر الذي دفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الجزائر ومصر وتونس والمغرب تخوض الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022

الجزائر ومصر وتونس والمغرب تخوض الدور الحاسم من تصفيات كأس العالم 2022
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الاتحاد 2 - 0 الشط» في الدوري الممتاز
بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022

بهدف قاتل.. مقدونيا الشمالية تطيح بإيطاليا خارج كأس العالم 2022
«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا

«كورونا»: توقعات بظهور سلالات أخطر وأسرع انتشارا
روسيا: دمرنا أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني

روسيا: دمرنا أكبر موقع تخزين وقود للجيش الأوكراني
«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»

«الاتحاد» يطارد نقطة التأهل الأفريقي أمام «أورلاندو بيراتس»
اليوم.. بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا

اليوم.. بايدن يزور مدينة بولندية قريبة من الحدود مع أوكرانيا
الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر

الفارس ليث دله بطلا لبطولة الأمم الأفريقية لقفز الحواجز بالجزائر
الرئيس الأميركي يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين

الرئيس الأميركي يؤيد استبعاد روسيا من مجموعة العشرين
في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين

في العدد 331: انطلاق معركة «شد الحبال».. والغلاء يرهق الليبيين
بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا

بث مباشر: ندوة حوارية حول مبادرات حل الانسداد السياسي وإنهاء المراحل الانتقالية ...
يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء المسرح»

يهديها للكاتبة نهلة العربي.. أمسية شعرية للشاعر أحمد بللو في منتدى «أصدقاء ...
ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم

ألمانيا تفكر في «تعليق» إغلاق بعض منشآت الطاقة العاملة بالفحم
بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية

بينها «فاغنر».. عقوبات بريطانية جديدة على كيانات وشخصيات روسية وبيلاروسية
سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا

سول ترد «عسكريا» على إطلاق بيونغ يانغ صاروخا بالستيا
انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «المحلة 0 - 3 الأهلي طرابلس» في الدوري الممتاز
الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب

الأمم المتحدة: أكثر من نصف أطفال أوكرانيا نزحوا منذ بداية الحرب
«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا

«الأزمات الدولية»: دون اعتراف دولي وأموال «المركزي» قد تتغير حسابات باشاغا
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
41 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
41 إصابة جديدة و5 وفيات بـ«كورونا» في ليبيا
تشغيل 4 محطات وقود طيلة 24 ساعة لحل أزمة البنزين في سرت
تشغيل 4 محطات وقود طيلة 24 ساعة لحل أزمة البنزين في سرت
مسن يودع الحياة تحت عجلات سيارة في طرابلس
مسن يودع الحياة تحت عجلات سيارة في طرابلس
ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت
ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس
بعد 9 سنوات.. حل لغز جريمة قتل في طرابلس...
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع مفاتيحها
سرقت 21 سيارة بطرابلس.. ضبط عصابة تصور هياكل السيارات وتصنع ......
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة القانون
باشاغا: سنتوجه إلى العاصمة خلال يومين.. وسنتسلم السلطة بقوة ......
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة الحكومة مهامها من طرابلس (فيديو)
وزير الداخلية بـ«حكومة باشاغا»: ترتيبات أمنية لمباشرة ......
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة الوحدة الوطنية
وكيل وزارة الخارجية الأميركية يكشف رسالة حملها إلى حكومة ......
المزيد
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن وضع المجتمع المدني في ليبيا.. وتطالب بإطلاق المعتقلين تعسفيا
مفوضية حقوق الإنسان تعرب عن قلقها بشأن وضع المجتمع المدني في......
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا في هذه البلاد الطيبة
خلال افتتاحه مسجد أبورقيبة.. الدبيبة: لا يمكن أن نرى ملحدا ......
اتحاد التايكواندو يستنكر خطف رئيسه ويطالب الجهات المسؤولة بالتدخل
اتحاد التايكواندو يستنكر خطف رئيسه ويطالب الجهات المسؤولة ......
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا أو أوكرانيا
راديو فرنسا: مرتزقة سوريون في ليبيا يتأهبون للقتال ضد روسيا ......
ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت
ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط