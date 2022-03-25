ضبط زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي

ضبطت دورية للحرس البلدي في سرت كميات من زيت الطهي غير صالحة للاستهلاك البشري.

وقال رئيس فرع جهاز الحرس البلدي سرت، العميد جمعة أمبية، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، إن دورية تفتيش تابعة لفرع الجهاز تمكنت خلال جولات ميدانية من ضبط كمية، لم يحددها، من زيت الطهي غير صالحة للاستهلاك.

- ضبط 2760 علبة زيت طهي غير صالحة للاستهلاك في سرت

- ضبط 200 صندوق زيت طهي غير صالح للاستهلاك في سرت

ويحمل الزيت علامة تجارية «جنان»، وصنع في مصر، وبعد إجراء التجارب عليه بمختبر الرقابة على الأغذية والأدوية في مصراتة تبين عدم مطابقته للمواصفات والمعايير القياسية، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة، وفق أمبية.

وفي 11 مارس الجاري، تمكنت دورية تابعة لجهاز الحرس البلدي بمدينة سرت من ضبط كمية كبيرة من زيت الطهي غير صالحة للاستهلاك على متن شاحنة قادمة من الجهة الشرقية.

وآنذك، قال جمعة أمبية إن الكمية تقدر بنحو 2760 علبة من زيت «جنان» للطهي مصرية الصنع، وجرى مصادرتها بعد التأكد من عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة.